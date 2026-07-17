الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
لقاء بين وزير المال ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت ناقش عددا من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار
2026-07-17 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
3
min
لقاء بين وزير المال ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت ناقش عددا من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار
استقبل وزير المال ياسين جابر مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس، بحضور المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مديرة مديرية الدين العام رانيا الشعار، ومستشارتي الوزير كلودين كركي وزينة قاسم.
وخلال اللقاء، تم استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك، والبحث في أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار.
وتناول الاجتماع أوضاع بعض المنح والتمويلات غير المنفذة، لا سيما ما يتعلق بمنح "الصندوق العالمي للتمويل الميسر" (GCFF)، حيث جرى البحث في السبل الكفيلة بمعالجة التمويلات التي تعذر استخدامها نتيجة الظروف المالية التي شهدها لبنان منذ عام 2019.
واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق لإعداد تصور واضح يُعرض على اللجنة التوجيهية للصندوق، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد واستمرارية المشاريع التنموية".
وفي ملف الطاقة، شدد الجانبان على "أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية باعتبارها ركيزة أساسية لأي استثمارات مستقبلية، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية المالية وتحسين استرداد التكاليف".
كما تمت مناقشة المشاريع قيد الإعداد، مع التأكيد أن "التقدم في الإصلاحات سيشكل عاملاً أساسياً في المضي قدماً بعمليات التمويل والاستثمار، وأن تطوير قدرات الإنتاج ينبغي أن يترافق مع تحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع".
واستعرض الاجتماع التوجهات الأولية لإعداد إطار الشراكة القطرية الجديد (Country Partnership Framework)، الذي سيحدد أولويات التعاون بين لبنان والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة.
وجرى بحث في سيناريوهات مختلفة تأخذ في الاعتبار مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التقدم في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المالي، وانعكاس ذلك على حجم وطبيعة الدعم المتوقع.
كما ناقش وزير المال عدداً من المبادرات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من بينها دراسة إنشاء آلية تمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في معالجة فجوة التمويل التي يواجهها القطاع الخاص.
وفي مجال تحديث الإدارة الجمركية، تم استعراض فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب امكانية مساعدة البنك الدولي في إعداد دفتر شروط متكامل لمشروع تحديث الجمارك، بما يسهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، ورفع مستوى الخدمات والإيرادات.
وتناول الاجتماع أيضاً سير تنفيذ عدد من المشاريع القائمة، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ومناقشة التحديات التي تواجه مشروع التحول الرقمي، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بمشروع توسعة إمدادات المياه في بيروت الكبرى، لا سيما استكمال المتطلبات الإدارية والتشريعية اللازمة لتسريع التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية"، وجددا "التزامهما دعم جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
المال
ومدير
البنك
الدولي
بيروت
ملفات
الإصلاح
الاقتصادي
والحوكمة
وتعزيز
الاستثمار
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-14
اجتماع في مكتب البنك الدولي لمتابعة الإصلاحات المالية وتعزيز تحديث الأنظمة الحكومية في لبنان
أخبار لبنان
2026-05-14
اجتماع في مكتب البنك الدولي لمتابعة الإصلاحات المالية وتعزيز تحديث الأنظمة الحكومية في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-05-20
سلام استقبل كاريه مع مدير مكتب البنك الدولي في لبنان
أخبار لبنان
2026-05-20
سلام استقبل كاريه مع مدير مكتب البنك الدولي في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-04-19
لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: دعم متواصل للبنان وتركيز على الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-04-19
لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: دعم متواصل للبنان وتركيز على الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار
0
اقتصاد
2026-04-20
حبيب: نشدّ على يد وزير المال لدعم قطاع الإسكان ولاسيما من تمويل البنك الدولي
اقتصاد
2026-04-20
حبيب: نشدّ على يد وزير المال لدعم قطاع الإسكان ولاسيما من تمويل البنك الدولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
0
اقتصاد
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
0
اقتصاد
2026-07-16
فريد البستاني يؤكد أهمية اقرار قانون حماية المستهلك
اقتصاد
2026-07-16
فريد البستاني يؤكد أهمية اقرار قانون حماية المستهلك
0
اقتصاد
2026-07-16
وزير الاقتصاد لرويترز: لبنان وسوريا سيبدآن في الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود مضت
اقتصاد
2026-07-16
وزير الاقتصاد لرويترز: لبنان وسوريا سيبدآن في الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود مضت
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
16:06
القيادة المركزية الأميركية: الجيش يشن غارات على إيران
آخر الأخبار
16:01
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران
آخر الأخبار
16:00
الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية ومدنية من بينها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه وأدى لاندلاع حريق وأضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية
آخر الأخبار
15:59
الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف بمسيرات منشآت ومعسكرات تابعة للجيش الكويتي وأسفر عن إصابة عدد من منتسبي قوتنا البرية أثناء تنفيذهم مهامهم وحالتهم مستقرة
آخر الأخبار
15:59
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي والضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-04
قاسم: أمام المعارضين للمقاومة توجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معًا فلا تطعنوا المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب
خبر عاجل
2026-03-04
قاسم: أمام المعارضين للمقاومة توجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معًا فلا تطعنوا المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب
0
صحف اليوم
2026-04-14
الشرق الأوسط: حمادة لديها تعليمات من الرئيس عون للمطالبة بوقف إطلاق النار
صحف اليوم
2026-04-14
الشرق الأوسط: حمادة لديها تعليمات من الرئيس عون للمطالبة بوقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2026-04-26
ترامب لفوكس نيوز: قدرة إيران على تصنيع المسيرات تضررت بنحو 80% إلى 82% وهم في وضع سيء
آخر الأخبار
2026-04-26
ترامب لفوكس نيوز: قدرة إيران على تصنيع المسيرات تضررت بنحو 80% إلى 82% وهم في وضع سيء
0
آخر الأخبار
2026-03-20
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة
آخر الأخبار
2026-03-20
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
0
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
0
أخبار دولية
13:33
رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
أخبار دولية
13:33
رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
أمن وقضاء
07:27
تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين
3
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
4
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
5
خبر عاجل
04:30
وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين
خبر عاجل
04:30
وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين
6
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
أخبار لبنان
09:04
علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-7-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-7-2026
8
فنّ
07:01
وائل كفوري يواصل مفاجآته... يستعد لإطلاق جديده "ما في غيرا" بعد نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
07:01
وائل كفوري يواصل مفاجآته... يستعد لإطلاق جديده "ما في غيرا" بعد نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More