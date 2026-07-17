الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

لقاء بين وزير المال ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت ناقش عددا من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار

2026-07-17 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء بين وزير المال ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت ناقش عددا من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار
3min
لقاء بين وزير المال ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت ناقش عددا من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار

استقبل وزير المال ياسين جابر مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس، بحضور المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مديرة مديرية الدين العام رانيا الشعار، ومستشارتي الوزير كلودين كركي وزينة قاسم.

وخلال اللقاء، تم استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك، والبحث في أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار.

وتناول الاجتماع أوضاع بعض المنح والتمويلات غير المنفذة، لا سيما ما يتعلق بمنح "الصندوق العالمي للتمويل الميسر" (GCFF)، حيث جرى البحث في السبل الكفيلة بمعالجة التمويلات التي تعذر استخدامها نتيجة الظروف المالية التي شهدها لبنان منذ عام 2019.

واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق لإعداد تصور واضح يُعرض على اللجنة التوجيهية للصندوق، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد واستمرارية المشاريع التنموية".

وفي ملف الطاقة، شدد الجانبان على "أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية باعتبارها ركيزة أساسية لأي استثمارات مستقبلية، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية المالية وتحسين استرداد التكاليف".

كما تمت مناقشة المشاريع قيد الإعداد، مع التأكيد أن "التقدم في الإصلاحات سيشكل عاملاً أساسياً في المضي قدماً بعمليات التمويل والاستثمار، وأن تطوير قدرات الإنتاج ينبغي أن يترافق مع تحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع".

واستعرض الاجتماع التوجهات الأولية لإعداد إطار الشراكة القطرية الجديد (Country Partnership Framework)، الذي سيحدد أولويات التعاون بين لبنان والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة.

وجرى بحث في سيناريوهات مختلفة تأخذ في الاعتبار مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التقدم في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المالي، وانعكاس ذلك على حجم وطبيعة الدعم المتوقع.

كما ناقش وزير المال عدداً من المبادرات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من بينها دراسة إنشاء آلية تمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في معالجة فجوة التمويل التي يواجهها القطاع الخاص.

وفي مجال تحديث الإدارة الجمركية، تم استعراض فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب امكانية مساعدة البنك الدولي في إعداد دفتر شروط متكامل لمشروع تحديث الجمارك، بما يسهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، ورفع مستوى الخدمات والإيرادات.

وتناول الاجتماع أيضاً سير تنفيذ عدد من المشاريع القائمة، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ومناقشة التحديات التي تواجه مشروع التحول الرقمي، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بمشروع توسعة إمدادات المياه في بيروت الكبرى، لا سيما استكمال المتطلبات الإدارية والتشريعية اللازمة لتسريع التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية"، وجددا "التزامهما دعم جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

المال

ومدير

البنك

الدولي

بيروت

ملفات

الإصلاح

الاقتصادي

والحوكمة

وتعزيز

الاستثمار

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-14

اجتماع في مكتب البنك الدولي لمتابعة الإصلاحات المالية وتعزيز تحديث الأنظمة الحكومية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-20

سلام استقبل كاريه مع مدير مكتب البنك الدولي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-19

لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: دعم متواصل للبنان وتركيز على الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

LBCI
اقتصاد
2026-04-20

حبيب: نشدّ على يد وزير المال لدعم قطاع الإسكان ولاسيما من تمويل البنك الدولي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
10:54

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

LBCI
اقتصاد
02:09

إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
اقتصاد
2026-07-16

فريد البستاني يؤكد أهمية اقرار قانون حماية المستهلك

LBCI
اقتصاد
2026-07-16

وزير الاقتصاد لرويترز: لبنان وسوريا سيبدآن في الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود مضت

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
16:06

القيادة المركزية الأميركية: الجيش يشن غارات على إيران

LBCI
آخر الأخبار
16:01

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران

LBCI
آخر الأخبار
16:00

الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية ومدنية من بينها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه وأدى لاندلاع حريق وأضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية

LBCI
آخر الأخبار
15:59

الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف بمسيرات منشآت ومعسكرات تابعة للجيش الكويتي وأسفر عن إصابة عدد من منتسبي قوتنا البرية أثناء تنفيذهم مهامهم وحالتهم مستقرة

LBCI
آخر الأخبار
15:59

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي والضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

قاسم: أمام المعارضين للمقاومة توجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معًا فلا تطعنوا المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب

LBCI
صحف اليوم
2026-04-14

الشرق الأوسط: حمادة لديها تعليمات من الرئيس عون للمطالبة بوقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-26

ترامب لفوكس نيوز: قدرة إيران على تصنيع المسيرات تضررت بنحو 80% إلى 82% وهم في وضع سيء

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا

LBCI
رياضة
13:47

بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

آبل تتهم OpenAI بالسرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته

LBCI
أخبار دولية
13:33

رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الإشتباك الأميركي - الإيراني مستمر... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عدم رضى إيراني عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة... فكيف تجلّى ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تهريب السلاح من العراق جزء من الصورة السياسية للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لماذا طار الإجتماع الأمني اللبناني-الإسرائيلي-الأميركي الإفتراضي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

إرتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
07:27

تدابير أمنية للجيش في مختلف المناطق... توقيف أحد مرتكبي أعمال الخطف ومطلوبين آخرين

LBCI
اقتصاد
10:54

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

LBCI
أمن وقضاء
12:36

كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل

LBCI
خبر عاجل
04:30

وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين

LBCI
أخبار لبنان
09:04

علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 17-7-2026

LBCI
فنّ
07:01

وائل كفوري يواصل مفاجآته... يستعد لإطلاق جديده "ما في غيرا" بعد نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More