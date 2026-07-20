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اقتصاد
سلسلة قرارات لكركي... وتعميم يحدّد آلية منح الموافقات المسبقة لعمليات زرع نقي العظم
2026-07-20 | 03:33
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سلسلة قرارات لكركي... وتعميم يحدّد آلية منح الموافقات المسبقة لعمليات زرع نقي العظم
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه في خطوة تستكمل اعتماد التغطية الجديدة لعمليات زرع نقي العظم، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي تعميماً بتاريخ 17/7/2026 حمل الرقم 1524، حدّد بموجبه آلية منح الموافقات المسبقة لعمليات زرع نقي العظم (Autogreffe et Allogreffe).
وأشارت في بيان، الى أنه "بالنسبة الى عمليات الـ Autogreffe، يستحصل المريض المضمون على موافقتين مسبقتين:
- الأولى تغطّي مرحلة التحضير وجمع الخلايا (38206).
- الثانية تغطّي مرحلة الزرع والمعالجة والإعطاء والمتابعة (38241).
أما عمليّات الـAllogreffe، فتُمنح لها موافقة مسبقة واحدة تغطي كامل العملية وفق رمز العمل الطبي (38240).
وأكد كركي أنّ اعتماد آليّة واضحة وموحّدة للموافقات يشكّل خطوة أساسيّة لضمان حسن تنفيذ القرارات الصحية الجديدة، وتسهيل حصول المرضى على العلاجات التي يحتاجونها ضمن مهل سريعة، بما ينسجم مع توجه إدارة الصندوق نحو تطوير الخدمات الطبيّة والإدارية في آن معاً.
وفي السياق متّصل، وبحسب بيان مديرية العلاقات العامة، فإنه استكمالاً للإجراءات الرامية إلى تأمين استمرارية الخدمات الاستشفائية، أصدر كركي 3 قرارات بتاريخ 17/7/2026 حملت الأرقام 382 و383 و384، قضى بموجبها إعطاء سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 309 مليارات ليرة، بما يساهم في تعزيز السيولة لدى الجهات الصحيّة المتعاقدة مع الصندوق، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمضمونين من دون انقطاع.
وأوضح كركي أنّ إدارة الصندوق ستواصل تحديث أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات كلما دعت الحاجة، بالتوازي مع اتخاذ كل التدابير المالية والإدارية الكفيلة بدعم القطاع الصحي وصون حقوق المضمونين.
وأفاد البيان أيضا، بأن "كركي أصدر قرارًا بتاريخ 17/7/2026 حمل الرقم 381، قضى بمنح مكتب شحيم سلفة مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين، في خطوة تؤكد أنّ المضمون وحقّه برعاية صحيّة لائقة، يبقى في صدارة أولويات إدارة الصندوق والمدير العام وبالتالي تحسين تقديمات الضمان الصحّي من خلال تطوير آلياته وتأمين الاعتمادات اللازمة لاستمرارية خدماته".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
اقتصاد
كركي
الضمان
عمليات
نقي العظم
سلفات مالية
مستشفيات
الأطباء
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