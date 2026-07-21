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اقتصاد
كركي أطلق من تونس مبادرة لاصلاح أنظمة التقاعد
2026-07-21 | 05:28
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كركي أطلق من تونس مبادرة لاصلاح أنظمة التقاعد
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي - المدير العام للضمان محمد كركي، شارك في مؤتمر التقاعد العربي الثامن تحت عنوان "رحلة الاصلاحات نحو الأمن التقاعدي" والذي يُعقد في مدينة تونس خلال الفترة 20–22 تموز، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية عصام الأحمر وحضوره، والرئيس التنفيذي لشركة موني ماني رئيس اللجنة التنظيمة ابراهيم خليل ابراهيم وبمشاركة حوالى 400 مشارك، يمثلون مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وخبراء من المنظمات الدولية والاقليمية.
وتحدث كركي في حفل الافتتاح الرسمي مُطلقاً مبادرة لإصلاح أنظمة التقاعد ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
أولاً:
تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من خلال إصلاحات تدريجية ومتوازنة.
ثانياً:
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والعاملين عبر المنصات الرقمية، وكل الفئات التي لا تزال خارج نطاق التغطية.
ثالثاً:
تسريع التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات، وتحسين الامتثال، والحد من الهدر والاحتيال، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رابعاً:
تعزيز التعاون العربي، وتبادل الخبرات، والعمل على تنسيق الحقوق التأمينية للعاملين الذين ينتقلون بين الدول العربية، بما يسهم في دعم سوق العمل العربي المشترك.
خامساً:
الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، لأن نجاح أي إصلاح يبدأ من المؤسسة القادرة على الإدارة الرشيدة والحوكمة والكفاءة".
وأشار كركي الى أن "الدول التي تمتلك أنظمة حماية اجتماعية قوية هي الأقدر على مواجهة الأزمات وحماية موطنيها والمحافظة على تماسكها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أثبتت التجارب أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد نظام لتقديم المنافع والتعويضات بل أصبح أحد أهم أعمدة الاستقرار الوطني ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وركناً من أركان العدالة الاجتماعية".
ودعا الى "توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية باعتبارها استثمار في الانسان وأحد أعمدة الاستقرار الوطني ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وركناً من أركان العدالة الاجتماعية"، قائلا: "إذا كنا نريد مستقبلاً أكثر أمناً لأوطاننا، فإن الطريق إليه يبدأ ببناء أنظمة حماية اجتماعية عادلة، شاملة، مستدامة، وقادرة على مواكبة المتغيرات".
كما أشار الى ان "التحديات التي تواجه مؤسسات الضمان الاجتماعي اليوم، تختلف جذرياً عما كانت عليه لدى نشأتها بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، بالاضافة الى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي خلقت انماط جديدة من العمل لم تؤخذ بالحسبان عند نشوء أنظمة التقاعد".
وقال كركي: "إذا كانت أهداف التنمية المستدامة قد جعلت من القضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق، والحد من أوجه عدم المساواة، أهدافاً عالمية مشتركة، فإن الضمان الاجتماعي يمثل الأداة العملية لتحقيق هذه الأهداف، فكل توسع في الحماية الاجتماعية هو استثمار في الإنسان، وكل إصلاح ناجح لأنظمة التقاعد هو استثمار في الاقتصاد، وكل تعاون عربي هو استثمار في مستقبل أجيالنا".
وسلط الضوء على "عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومواكبتها للتطورات والتحديات التي تواجه انظمة الضمان الاجتماعي ودعمها لبرامج الاصلاح على المستويات كافة (توسعة الشمول، الاستدامة المالية وكفاية المنافع، الرقمنة الذكية و الحوكمة والبناء المؤسسي)"، منوهاً "بأهمية العمل العربي المشترك وتبادل المعرفة وتكامل الخبرات ".
وجدد "التزام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمواصلة رسالتها في دعم التعاون العربي، وتبادل الخبرات، وتشجيع الإصلاح، وبناء الشراكات، إيماناً منها بأن الضمان الاجتماعي ليس مجرد نظام للتعويضات، بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطن، وأحد أهم مقومات الاستقرار والتنمية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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