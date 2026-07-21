ارتفاع بأسعار المحروقات...

دخول آليات فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية... إليكم التفاصيل

دخول آليات فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية... إليكم التفاصيل

مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية