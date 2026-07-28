الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
"الاقتصاد" تواصل متابعة واقع سوق المحروقات... وجولات رقابية على محطات الوقود وشركات التوزيع
2026-07-28 | 15:45
مشاهدات عالية
شارك
2
min
"الاقتصاد" تواصل متابعة واقع سوق المحروقات... وجولات رقابية على محطات الوقود وشركات التوزيع
تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، وخصوصا المازوت، بهدف ضمان انتظام التوزيع، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
ففي الجنوب، تابعت فرق مصلحة الاقتصاد عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات مقفلة تحتوي خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، في صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين.
كما وتستمر متابعة شركات التوزيع للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية.
وكذلك، شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، للتأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، ورصد أي تطور مرتبط بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.
أما في الشمال، فواصلت مصلحة الاقتصاد جولاتها على محطات الوقود والشركات الموزعة في البداوي، وأنفة – الكورة، وطرابلس، وشكا – البترون، وزغرتا، وعكار، لمتابعة آليات التوزيع في ظل الضغط المتزايد على الطلب والشح النسبي في بعض الأسواق.
توازياً، شملت جولات مديرية حماية المستهلك المطاعم والمؤسسات السياحية في طرابلس، والبترون، والضنية، حيال الالتزام بشروط السلامة العامة والصحة الغذائية، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الاقتصاد
المحروقات
جولات رقابية
محطات الوقود
نواف سلام استقبل حاكم مصرف لبنان: الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التعافي المالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-27
تجمع أصحاب المحطات يحذّر: نقص في المحروقات والتصريحات لا تعكس الواقع
أخبار لبنان
2026-07-27
تجمع أصحاب المحطات يحذّر: نقص في المحروقات والتصريحات لا تعكس الواقع
0
أخبار لبنان
2026-05-11
الرئيس عون: على الهيئات الرقابية أن تواصل القيام بمسؤوليتها
أخبار لبنان
2026-05-11
الرئيس عون: على الهيئات الرقابية أن تواصل القيام بمسؤوليتها
0
أمن وقضاء
06:23
جولات لفرق الاقتصاد جنوباً لفتح المحطات المقفلة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين
أمن وقضاء
06:23
جولات لفرق الاقتصاد جنوباً لفتح المحطات المقفلة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين
0
اقتصاد
2026-07-15
وزارة الاقتصاد تحذّر من احتكار وتهريب المحروقات المتوافرة وتؤكد تشديد الرقابة
اقتصاد
2026-07-15
وزارة الاقتصاد تحذّر من احتكار وتهريب المحروقات المتوافرة وتؤكد تشديد الرقابة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:54
نواف سلام استقبل حاكم مصرف لبنان: الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التعافي المالي
اقتصاد
10:54
نواف سلام استقبل حاكم مصرف لبنان: الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التعافي المالي
0
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
0
أمن وقضاء
06:23
جولات لفرق الاقتصاد جنوباً لفتح المحطات المقفلة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين
أمن وقضاء
06:23
جولات لفرق الاقتصاد جنوباً لفتح المحطات المقفلة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين
0
اقتصاد
2026-07-28
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-07-28
جدول جديد لأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
02:27
الكويت: السعودية بذلت جهودًا مخلصة للإسهام بإنهاء التصعيد في المنطقة
أخبار دولية
02:26
رفض طهران مقترح عمان
أخبار دولية
02:24
الجيش الاردني يعلن اعتراض خمسة صواريخ مصدرها ايران
آخر الأخبار
02:23
نادي الأسير الفلسطينيّ للجزيرة: القوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من ٢٠ فلسطينيًا من الضفة الغربية معظمهم من نابلس
أخبار دولية
02:22
سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-24
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
أخبار لبنان
2026-07-24
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
0
أمن وقضاء
2026-07-03
تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
2026-07-03
تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت
0
أخبار دولية
2026-04-19
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
أخبار دولية
2026-04-19
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
0
أمن وقضاء
2026-07-07
الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك
أمن وقضاء
2026-07-07
الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
3
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
4
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
5
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
6
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
7
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
8
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More