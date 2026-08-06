مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: الاستجابة لـ803 شكوى منذ بداية العام

أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها منذ بداية العام، مطلع كانون الثاني ولغاية 31 تموز الحالي، استجابت لـ803 شكوى، ونفّذت 13,913 كشفاً ميدانياً، وسطّرت 596 محضر ضبط.



وبحسب التقرير، فإنه في أسبوع 27 لغاية 31 تموز: استجابت مديرية حماية المستهلك لـ59 شكوى، ونفّذت 623 كشفاً نتج عنها 13 محضر ضبط.



وقالت: "إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650)".