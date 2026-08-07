الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
كركي: إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات مخالفة
2026-08-07 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
3
min
كركي: إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات مخالفة
أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام محمد كركي أعطى توجيهاته إلى مصلحة المراقبة على المستشفيات لإجراء مسح رقابي شامل، يبيّن مدى التزام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق بالتعرفات المقرّة من قبله، ولا سيّما لجهة الفروقات المالية غير المبرّرة التي تستوفيها من المرضى المضمونين، وذلك بعد تجديده التحذيرات، في كلّ مناسبة، بضرورة الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبل الصندوق.
ولفتت في بيان، الى ان نتائج المسح أظهرت أنّ عدداً كبيراً من المستشفيات يلتزم بتعرفات الصندوق، ويتعامل مع المرضى المضمونين بمهنية ومناقبية وشفافية وحسّ إنساني عالٍ. وفي المقابل، تبيّن أنّ بعض المستشفيات، وبخاصّة المستشفيات الجامعية الكبرى، لا يزال يتقاضى فروقات مالية مرتفعة وغير مبرّرة، تثقل كاهل المريض المضمون وتدفعه إلى بيع ممتلكاته لسداد فاتورته الاستشفائية.
وقالت: "بناءً عليه، ولأنّ حقوق المضمونين تشكّل خطاً أحمر بالنسبة إلى الضمان، الذي لن يسمح بالتعدّي عليها، اتّخذ الدكتور كركي، بتاريخ 6/8/2026، سلسلة من الإجراءات بحقّ المستشفيات المخالفة، تراوحت بين إعطاء مهلة نهائيّة وتوجيه الإنذارات وفسخ العقود، كلّ بحسب حجم المخالفات ومدى تجاوبها مع الجهات الرقابيّة في الضمان، جاءت على الشكل الآتي:
- إعطاء مهلة نهائية لتصحيح المخالفات والالتزام بتعرفات الصندوق حتى تاريخ 31/8/2026 للمستشفيات الجامعيّة الكبرى: الجامعة الأميركية - رزق – أوتيل ديو – القرطباوي – سان جون الجامعي – مركز كسروان الطبي وسان شارل.
- توجيه إنذارات، تحت طائلة وقف السلفات ومن ثمّ فسخ العقود مع كلّ من مستشفى: اللبناني الجعيتاوي، المقاصد، مركز لبنان الطبّي، الأرز، سيدة مارتين، سيّدة المعونات الجامعي، النيني، الشمال الاستشفائي، مظلوم الجديدة، الإسلامي، ألبير هيكل، الشيح خلف حمد الحبتور، الشرق الأوسط الصحّي.
- فسخ التعاقد مع مركز كليمنصو الطبي ومستشفى سيدة لبنان".
وأشارت الى أن "بعض المستشفيات كانت قد عزت المخالفات والفروقات الماليّة إلى أسباب تقنية، أبرزها عدم تمكّنها، حتى تاريخه، من تحديث برامجها المعلوماتية بما يتلاءم مع التعديلات الأخيرة على تعرفات الصندوق، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالمستلزمات الطبية".
ولفتت الى أن "المدير العام يؤكد أنّ الضمان كان وسيبقى منفتحاً على التعاون، ولا سيّما عندما يكون لصالح المضمون ويضمن له رعاية صحية كريمة ولائقة. وفي المقابل، لن يتردّد، بعد انقضاء المهلة المحدّدة، في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقّ كلّ مستشفى يواصل مخالفة التعرفات أو المساس بحقوق المضمونين".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
صحة وتغذية
اقتصاد
إنذارات
مستشفيات
مخالفة
التالي
هاني: تنظيم العمالة الزراعية ضرورة وطنية... ونسعى إلى بناء سوق عمل زراعي حديث ومنظم
جدول جديد لأسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-08
كركي : زيادة سلفات الضمان للمستشفيات والأطبّاء إلى 90 في المئة
أخبار لبنان
2026-06-08
كركي : زيادة سلفات الضمان للمستشفيات والأطبّاء إلى 90 في المئة
0
أخبار لبنان
2026-05-18
كركي: دعم الأطبّاء والمستشفيات مستمرّ و 2443 مليارًا لعلاج المرضى المضمونين
أخبار لبنان
2026-05-18
كركي: دعم الأطبّاء والمستشفيات مستمرّ و 2443 مليارًا لعلاج المرضى المضمونين
0
أخبار لبنان
2026-05-11
أبي رميا تابع ملفات الإستشفاء والضمان وملف مركز جبيل مع كركي
أخبار لبنان
2026-05-11
أبي رميا تابع ملفات الإستشفاء والضمان وملف مركز جبيل مع كركي
0
أخبار لبنان
2026-05-11
الرئيس عون عرض مع كركي سبل تعزيز الخدمات للمضمونين
أخبار لبنان
2026-05-11
الرئيس عون عرض مع كركي سبل تعزيز الخدمات للمضمونين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:51
عبود: إنخفاض حركة المسافرين عبر مطار بيروت 9% في تموز وموسم الصيف دون مستويات 2025
اقتصاد
06:51
عبود: إنخفاض حركة المسافرين عبر مطار بيروت 9% في تموز وموسم الصيف دون مستويات 2025
0
اقتصاد
06:17
هاني: تنظيم العمالة الزراعية ضرورة وطنية... ونسعى إلى بناء سوق عمل زراعي حديث ومنظم
اقتصاد
06:17
هاني: تنظيم العمالة الزراعية ضرورة وطنية... ونسعى إلى بناء سوق عمل زراعي حديث ومنظم
0
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
09:12
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتدعو إلى سحبه
اقتصاد
09:12
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتدعو إلى سحبه
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
08:59
مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل
أخبار دولية
08:55
السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ"مساع نووية" ولا تهدد دول المنطقة
أخبار دولية
08:49
إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرارها في تعليق اتفاقية شنغن
آخر الأخبار
08:39
السعودية تقول إن الاتفاقية مع تركيا وباكستان ليست "تكتلا طائفيا" ولا ترتبط بـ"مساع نووية"
أخبار لبنان
08:37
رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-29
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
آخر الأخبار
2026-03-29
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
0
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
0
فنّ
2026-07-31
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
2026-07-31
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
0
أخبار دولية
08:01
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
أخبار دولية
08:01
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
0
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
0
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
0
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
0
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
0
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
0
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
2
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
3
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
4
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
6
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
7
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
8
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More