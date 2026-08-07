الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
هاني: تنظيم العمالة الزراعية ضرورة وطنية... ونسعى إلى بناء سوق عمل زراعي حديث ومنظم
2026-08-07 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
5
min
هاني: تنظيم العمالة الزراعية ضرورة وطنية... ونسعى إلى بناء سوق عمل زراعي حديث ومنظم
استضافت وزارة الزراعة لقاء تشاوريا وطنيا برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره، وحضور وزير العمل محمد حيدر، لمناقشة "واقع العمالة الزراعية في لبنان وآفاق تنظيمها وتطويرها"، بمشاركة المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية رُبى جرادات، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورا أورابح حداد، ممثلين عن النقابات الزراعية ومهتمين.
وبحسب بيان، يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة بين وزارتي الزراعة والعمل، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، لإطلاق مسار وطني متكامل يهدف إلى تنظيم سوق العمل الزراعي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي، ويرفع تنافسية الزراعة اللبنانية، ويعزز الأمن الغذائي الوطني. وقد شكّل منصةً حواريةً لتشخيص واقع العمالة الزراعية والتحديات التي تواجهها، ولا سيما العمالة الموسمية، وبحث السبل الكفيلة بإرساء منظومة متكاملة توازن بين حماية حقوق العمال وتأمين احتياجات القطاع الزراعي، مع مراعاة أوضاع المزارعين وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.
وركّزت النقاشات على وضع آليات عملية لتنظيم العمالة الزراعية الموسمية، من خلال تبسيط إجراءات تسجيل العمال خلال مواسم الزراعة والقطاف، وتحديد المناطق والقطاعات التي تعاني نقصًا في اليد العاملة، وتنظيم انتقال العمال بين المناطق وفق الاحتياجات الموسمية، وضبط العمالة غير النظامية بما يحفظ انتظام المواسم الزراعية ويضمن استمرارية الإنتاج.
وبحث المشاركون في تطوير إطار قانوني واضح لعقود العمل الزراعية الموسمية، يحدد الحقوق والواجبات والأجور وساعات العمل وشروط السكن ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى دراسة إمكان توفير تغطية صحية أو نظام تأمين مبسّط للعاملين الموسميين، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية الخطرة.
وتناولوا آليات إدماج المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من سجل المزارعين في وزارة الزراعة لتحديد المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع العمل على إعداد نظام اشتراكات مرن يراعي خصوصية النشاط الزراعي وطبيعته الموسمية. وأكدوا أهمية تحفيز الشباب اللبناني على الانخراط في القطاع الزراعي، عبر إطلاق برامج تدريب وتشغيل مشتركة في مجالات الزراعة الحديثة، والمكننة، والتوضيب، والتبريد، والتسويق الزراعي، وربط مراكز التدريب والمدارس الزراعية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير حوافز للمؤسسات الزراعية التي تعتمد التوظيف النظامي للشباب اللبناني.
وناقش المشاركون سبل تنظيم العمالة الأجنبية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج واحترام القوانين، مع تبسيط الإجراءات للمزارعين الملتزمين، وتشديد الرقابة على الوسطاء ومكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي الزراعة والعمل لتحديد الاحتياجات الموسمية بدقة، بما يحول دون تحميل صغار المزارعين أعباء مالية أو إدارية إضافية.
وتطرقت المناقشات إلى تنظيم المهن الزراعية وسلاسل الإنتاج، من خلال إعداد توصيف مهني للعامل الزراعي والفني الزراعي ومشغلي الآلات والعاملين في مراكز التوضيب والتبريد والمسالخ، واعتماد شهادات كفاءة مهنية لبعض الاختصاصات، وتنظيم عمل المتعهدين والوسطاء الذين يؤمّنون فرق العمال الزراعيين.
كما جرى التشديد على ضرورة إعداد دليل وطني موحد للسلامة والصحة المهنية في المزارع والمسالخ ومراكز التوضيب والتبريد، وتدريب العمال على الاستخدام الآمن للمبيدات والمعدات الزراعية ووسائل الوقاية الشخصية، واعتماد إجراءات واضحة للوقاية من الحوادث والإبلاغ عنها.
واتفق المشاركون على مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والعمل لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإطلاق نموذج تجريبي لتسجيل العمالة الزراعية الموسمية في عدد من المحاصيل أو المناطق، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم تربط سجل المزارعين ببرامج التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يؤسس لمنظومة متكاملة لإدارة سوق العمل الزراعي في لبنان.
من جهته، أكد هاني أن تنظيم العمالة الزراعية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشددًا على أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف كأحد المحاور الأساسية للإصلاح الزراعي.
وقال: "نسعى إلى بناء سوق عمل زراعي حديث ومنظم، يحمي العامل الزراعي ويصون كرامته وحقوقه، وفي الوقت نفسه يراعي واقع المزارعين وقدرتهم على الإنتاج والاستثمار. فالزراعة لا يمكن أن تكون مستدامة من دون عامل يتمتع بالحماية، ولا من دون مزارع قادر على الاستمرار في أرضه ومواجهة التحديات الاقتصادية".
وأضاف: "نعمل بالشراكة مع وزارة العمل والمنظمات الدولية والنقابات والقطاع الخاص على وضع سياسات عملية قابلة للتنفيذ، ترتكز على العدالة الاجتماعية، والتنظيم، والكفاءة، وتفتح المجال أمام الشباب اللبناني للانخراط في القطاع الزراعي، بما يعزز تنافسية الزراعة اللبنانية ويكرّسها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الريفية".
حيدر
من جهته، أكد حيدر أن "تطوير سوق العمل الزراعي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف المؤسسات المعنية، وأن تنظيم العمالة الزراعية يشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الإنتاج وحماية حقوق العاملين". وقال: "نعمل مع وزارة الزراعة على إرساء إطار تنظيمي عصري يضمن تطبيق معايير العمل اللائق، ويوفّر الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، ويواكب في الوقت نفسه احتياجات القطاع الزراعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الإنسان المنتج".
واختُتم اللقاء بتأكيد أن تنظيم العمل الزراعي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين الوزارات والإدارات الرسمية والمنظمات الدولية والنقابات والقطاع الخاص، لترجمة مخرجات اللقاء إلى إجراءات عملية تضمن بناء سوق عمل زراعي أكثر تنظيمًا وعدالة وكفاءة، يحمي العامل، ويدعم المزارع، ويؤمّن استدامة الإنتاج، ويعزز الأمن الغذائي في لبنان.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
نزار هاني
محمد حيدر
العمالة الزراعية
سوق عمل زراعي
التالي
عبود: إنخفاض حركة المسافرين عبر مطار بيروت 9% في تموز وموسم الصيف دون مستويات 2025
كركي: إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات مخالفة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-13
هاني يرعى إطلاق نتائج التقييم الوطني للخسائر الزراعية: قمنا بتطوير منصة شركاء وزارة الزراعة
أخبار لبنان
2026-06-13
هاني يرعى إطلاق نتائج التقييم الوطني للخسائر الزراعية: قمنا بتطوير منصة شركاء وزارة الزراعة
0
أخبار لبنان
2026-06-27
هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة
أخبار لبنان
2026-06-27
هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة
0
أخبار لبنان
2026-07-28
هاني من دمشق: لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة تعزز الأمن الغذائي في المشرق العربي
أخبار لبنان
2026-07-28
هاني من دمشق: لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة تعزز الأمن الغذائي في المشرق العربي
0
أخبار لبنان
2026-06-23
اتصال هاتفي بين الوزيرين هاني والفضلي أكد تعزيز الشراكة الزراعية بين السعودية ولبنان
أخبار لبنان
2026-06-23
اتصال هاتفي بين الوزيرين هاني والفضلي أكد تعزيز الشراكة الزراعية بين السعودية ولبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:51
عبود: إنخفاض حركة المسافرين عبر مطار بيروت 9% في تموز وموسم الصيف دون مستويات 2025
اقتصاد
06:51
عبود: إنخفاض حركة المسافرين عبر مطار بيروت 9% في تموز وموسم الصيف دون مستويات 2025
0
اقتصاد
04:03
كركي: إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات مخالفة
اقتصاد
04:03
كركي: إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات مخالفة
0
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
09:12
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتدعو إلى سحبه
اقتصاد
09:12
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتدعو إلى سحبه
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
08:59
مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل
أخبار دولية
08:55
السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ"مساع نووية" ولا تهدد دول المنطقة
أخبار دولية
08:49
إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرارها في تعليق اتفاقية شنغن
آخر الأخبار
08:39
السعودية تقول إن الاتفاقية مع تركيا وباكستان ليست "تكتلا طائفيا" ولا ترتبط بـ"مساع نووية"
أخبار لبنان
08:37
رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-29
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
آخر الأخبار
2026-03-29
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
0
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
0
فنّ
2026-07-31
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
2026-07-31
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
0
أخبار دولية
08:01
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
أخبار دولية
08:01
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
0
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
0
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
0
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
0
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
0
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
0
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
2
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
3
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
4
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
6
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
7
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
8
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More