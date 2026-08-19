هاني في سلسلة لقاءات زراعية وصحية: نعمل على دعم كل مسار يساهم في تحسين جودة الإنتاج اللبناني

واصل وزير الزراعة نزار هاني لقاءاته واجتماعاته الهادفة إلى معالجة الملفات الزراعية ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ضمن مقاربة متكاملة تربط بين دعم المزارعين، وحماية الإنتاج الوطني، وتطوير الخدمات الزراعية والبيطرية، وتعزيز الأمن الصحي والغذائي، وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية.



وقد شملت اللقاءات اتحاد بلديات الزهراني، وشركة "أرضي أرضك"، وممثلين عن معامل الألبان والأجبان في كسروان وجبيل، إلى جانب اجتماع ضمن مشروع "الصحة الواحدة"، ولقاء تناول تطوير الصادرات الزراعية إلى دول الخليج العربي.



وفي هذا الإطار، استقبل هاني في مكتبه رئيس وأعضاء اتحاد بلديات الزهراني، وجرى عرض للواقع الزراعي في المنطقة وأبرز التحديات التي يواجهها المزارعون، إلى جانب الاحتياجات والأولويات التي يمكن العمل عليها بالتعاون بين وزارة الزراعة والبلديات.



وأكد هاني "أهمية الشراكة مع السلطات المحلية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحديد الاحتياجات على الأرض وربط البرامج والمشاريع الزراعية بخصوصية كل منطقة، بما يرفع كفاءة التدخلات ويوجّه الموارد والإمكانات المتاحة نحو الأولويات الفعلية للمزارعين والمجتمعات الريفية".



كما التقى فريق شركة "أرضي أرضك" المتخصصة في تقديم الخدمات والاستشارات الزراعية للمزارعين، واطلع على طبيعة عملها والخدمات الفنية التي توفرها، داعيا الشركة إلى "الانضمام إلى شبكة شركاء الزراعة ومنتدى الإرشاد الزراعي، في إطار توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة الشراكات والاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى مختلف الجهات الفاعلة في القطاع".



وشدد على أن "تطوير الإرشاد الزراعي يتطلب بناء شبكة متكاملة تجمع الوزارة ومراكزها الزراعية والمؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات والتعاونيات والخبراء، بما يسمح بتبادل المعرفة وتوحيد الجهود وإيصال المعلومة والخدمة الفنية بصورة أكثر فاعلية إلى المزارع".



كذلك بحث وزير الزراعة مع ممثلين عن عدد من معامل الألبان والأجبان في كسروان وجبيل واقع القطاع والتحديات التي تواجه المنتجين والمصنّعين، اضافة الى السبل الكفيلة بحماية الإنتاج المحلي وتطويره وتعزيز قدرته التنافسية، بما يحافظ على استمرارية سلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته، بدءاً من المربي والمزرعة وصولاً إلى التصنيع والتسويق.



وأكد أن "حماية الإنتاج الوطني يجب أن تترافق مع رفع معايير الجودة والسلامة، وتطوير الإنتاج والتصنيع، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج اللبناني، بما يساهم في استدامة هذا القطاع الحيوي وحماية العاملين فيه".



وفي محطة أساسية من لقاءاته، شارك هاني إلى جانب وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في اجتماع ضمن أعمال لجنة مشروع "الصحة الواحدة – One Health"، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، والصليب الأحمر، وبدعم من البنك الدولي.



ويقوم مفهوم "الصحة الواحدة" على إدراك الترابط المباشر بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وسلامة البيئة، وضرورة تطوير أنظمة مشتركة للرصد والوقاية والاستجابة للأخطار الصحية، ولا سيما الأمراض التي يمكن أن تنتقل بين الحيوان والإنسان. ويتضمن المشروع مجموعة من التدخلات العملية، أبرزها إنشاء مختبر متخصص بالصحة الحيوانية في محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، بما يعزز القدرات الوطنية على التشخيص والكشف المبكر والاستجابة للأمراض الحيوانية، كما يشمل تأمين ثماني عيادات بيطرية متنقلة لخدمة صحة الحيوان في مختلف المناطق اللبنانية، بما يساهم في تقريب الخدمات البيطرية من المربين والمزارعين وتعزيز القدرة على التدخل الميداني والرصد والاستجابة. ويتضمن كذلك إنشاء منصة رقمية مشتركة لرصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتوثيقها ومتابعتها، ومن بينها داء الكَلَب، بما يتيح تحسين تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق بين الجهات المختصة.



وأكد هاني "أهمية هذا المشروع في الانتقال من الاستجابة المنفصلة للمخاطر الصحية إلى نظام وطني متكامل للوقاية والرصد والاستجابة، يقوم على البيانات والتنسيق بين القطاعات، ويحمي في الوقت نفسه الإنسان والثروة الحيوانية والبيئة".