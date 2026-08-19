الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
هاني في سلسلة لقاءات زراعية وصحية: نعمل على دعم كل مسار يساهم في تحسين جودة الإنتاج اللبناني
2026-08-19 | 06:47
مشاهدات عالية
شارك
5
min
هاني في سلسلة لقاءات زراعية وصحية: نعمل على دعم كل مسار يساهم في تحسين جودة الإنتاج اللبناني
واصل وزير الزراعة نزار هاني لقاءاته واجتماعاته الهادفة إلى معالجة الملفات الزراعية ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ضمن مقاربة متكاملة تربط بين دعم المزارعين، وحماية الإنتاج الوطني، وتطوير الخدمات الزراعية والبيطرية، وتعزيز الأمن الصحي والغذائي، وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية.
وقد شملت اللقاءات اتحاد بلديات الزهراني، وشركة "أرضي أرضك"، وممثلين عن معامل الألبان والأجبان في كسروان وجبيل، إلى جانب اجتماع ضمن مشروع "الصحة الواحدة"، ولقاء تناول تطوير الصادرات الزراعية إلى دول الخليج العربي.
وفي هذا الإطار، استقبل هاني في مكتبه رئيس وأعضاء اتحاد بلديات الزهراني، وجرى عرض للواقع الزراعي في المنطقة وأبرز التحديات التي يواجهها المزارعون، إلى جانب الاحتياجات والأولويات التي يمكن العمل عليها بالتعاون بين وزارة الزراعة والبلديات.
وأكد هاني "أهمية الشراكة مع السلطات المحلية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحديد الاحتياجات على الأرض وربط البرامج والمشاريع الزراعية بخصوصية كل منطقة، بما يرفع كفاءة التدخلات ويوجّه الموارد والإمكانات المتاحة نحو الأولويات الفعلية للمزارعين والمجتمعات الريفية".
كما التقى فريق شركة "أرضي أرضك" المتخصصة في تقديم الخدمات والاستشارات الزراعية للمزارعين، واطلع على طبيعة عملها والخدمات الفنية التي توفرها، داعيا الشركة إلى "الانضمام إلى شبكة شركاء الزراعة ومنتدى الإرشاد الزراعي، في إطار توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة الشراكات والاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى مختلف الجهات الفاعلة في القطاع".
وشدد على أن "تطوير الإرشاد الزراعي يتطلب بناء شبكة متكاملة تجمع الوزارة ومراكزها الزراعية والمؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات والتعاونيات والخبراء، بما يسمح بتبادل المعرفة وتوحيد الجهود وإيصال المعلومة والخدمة الفنية بصورة أكثر فاعلية إلى المزارع".
كذلك بحث وزير الزراعة مع ممثلين عن عدد من معامل الألبان والأجبان في كسروان وجبيل واقع القطاع والتحديات التي تواجه المنتجين والمصنّعين، اضافة الى السبل الكفيلة بحماية الإنتاج المحلي وتطويره وتعزيز قدرته التنافسية، بما يحافظ على استمرارية سلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته، بدءاً من المربي والمزرعة وصولاً إلى التصنيع والتسويق.
وأكد أن "حماية الإنتاج الوطني يجب أن تترافق مع رفع معايير الجودة والسلامة، وتطوير الإنتاج والتصنيع، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج اللبناني، بما يساهم في استدامة هذا القطاع الحيوي وحماية العاملين فيه".
وفي محطة أساسية من لقاءاته، شارك هاني إلى جانب وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في اجتماع ضمن أعمال لجنة مشروع "الصحة الواحدة – One Health"، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، والصليب الأحمر، وبدعم من البنك الدولي.
ويقوم مفهوم "الصحة الواحدة" على إدراك الترابط المباشر بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وسلامة البيئة، وضرورة تطوير أنظمة مشتركة للرصد والوقاية والاستجابة للأخطار الصحية، ولا سيما الأمراض التي يمكن أن تنتقل بين الحيوان والإنسان. ويتضمن المشروع مجموعة من التدخلات العملية، أبرزها إنشاء مختبر متخصص بالصحة الحيوانية في محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، بما يعزز القدرات الوطنية على التشخيص والكشف المبكر والاستجابة للأمراض الحيوانية، كما يشمل تأمين ثماني عيادات بيطرية متنقلة لخدمة صحة الحيوان في مختلف المناطق اللبنانية، بما يساهم في تقريب الخدمات البيطرية من المربين والمزارعين وتعزيز القدرة على التدخل الميداني والرصد والاستجابة. ويتضمن كذلك إنشاء منصة رقمية مشتركة لرصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتوثيقها ومتابعتها، ومن بينها داء الكَلَب، بما يتيح تحسين تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق بين الجهات المختصة.
وأكد هاني "أهمية هذا المشروع في الانتقال من الاستجابة المنفصلة للمخاطر الصحية إلى نظام وطني متكامل للوقاية والرصد والاستجابة، يقوم على البيانات والتنسيق بين القطاعات، ويحمي في الوقت نفسه الإنسان والثروة الحيوانية والبيئة".
واختتم وزير الزراعة لقاءاته باجتماع مع فراس شيا أحد المصدّرين إلى دول الخليج العربي، حيث جرى البحث في واقع الصادرات الزراعية اللبنانية والتحديات التي تواجه المصدرين، والفرص المتاحة لتعزيز حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق الخليجية. وتناول اللقاء أهمية تطوير منظومة التصدير والالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الجودة والتوضيب والتتبع وسلامة المنتجات، بما يرسخ الثقة بالإنتاج اللبناني ويرفع قدرته التنافسية.
وأكد هاني أن "استعادة الأسواق وتوسيع الصادرات ليستا ملفاً تجارياً منفصلاً عن تطوير الزراعة، بل جزء أساسي من بناء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ من المزرعة وتنتهي بالمستهلك"، مشدداً على أن "الوزارة تعمل على دعم كل مسار يساهم في تحسين جودة الإنتاج اللبناني وتعزيز موثوقيته وفتح فرص جديدة أمامه في الأسواق العربية والدولية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
نزار هاني
المزارع
الإنتاج اللبناني
ركان ناصر الدين
الصحة الواحدة
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-17
سلسلة لقاءات لوزير الصحة في القاهرة لبحث سبل تطوير القطاع الصحيّ في لبنان
أخبار لبنان
2026-06-17
سلسلة لقاءات لوزير الصحة في القاهرة لبحث سبل تطوير القطاع الصحيّ في لبنان
0
أمن وقضاء
2026-07-07
هاني أطلق مشروع دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالحرب
أمن وقضاء
2026-07-07
هاني أطلق مشروع دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالحرب
0
أخبار لبنان
2026-06-30
هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"
أخبار لبنان
2026-06-30
هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"
0
أخبار لبنان
2026-06-27
هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة
أخبار لبنان
2026-06-27
هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-17
مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-17
مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا
0
اقتصاد
2026-08-14
مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات
اقتصاد
2026-08-14
مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات
0
اقتصاد
2026-08-14
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-08-14
إليكم جدول أسعار المحروقات
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
08:01
21 قتيلا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في البرازيل
أخبار لبنان
07:58
مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين
آخر الأخبار
07:57
رويترز نقلا عن مسعفين: غارة إسرائيلية تقتل ستة فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة
أخبار لبنان
07:56
وصول القافلة الأردنية الـ12 إلى لبنان عبر معبر المصنع
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-16
جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟
أخبار لبنان
2026-08-16
جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟
0
أخبار دولية
02:32
العفو الدولية تندد بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة في الأرجنتين
أخبار دولية
02:32
العفو الدولية تندد بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة في الأرجنتين
0
أخبار دولية
02:45
بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز
أخبار دولية
02:45
بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-02-28
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أميركي: جار الإعداد لضربات أميركية على إيران
آخر الأخبار
2026-02-28
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أميركي: جار الإعداد لضربات أميركية على إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
07:07
جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
0
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
0
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
2
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
3
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
4
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
7
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
8
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More