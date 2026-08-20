كركي: 15 دفعة خلال 8 أشهر بقيمة 45 مليون دولارلاستشفاء المضمونين ومكتب النبطية يواصل استقبال المضمونين

أعلنت مديرية العلاقات العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان الصندوق يواصل بمعدل 510 مليار ل.ل. كل شهر، التزامه دعم القطاع الاستشفائي وتأمين السيولة اللازمة للمستشفيات والأطباء بصورة دورية ومنتظمة، وتأتي الدفعة الجديدة التي أقرها المدير العام للصندوق محمد كركي لتكون الدفعة الخامسة عشرة منذ مطلع العام 2026.

وفي التفاصيل، أصدر المدير العام للصندوق 3 قرارات جديدة، بتاريخ 19/8/2026، حملت الأرقام التالية: 444 و445 و446، قضى بموجبها تسديد سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت حوالي 505 مليار ل.ل.، وذلك عن 6167 معاملة استشفائية تغطي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائية على حساب الضمان.



وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدده الصندوق منذ مطلع العام على حساب السلفات الاستشفائية إلى حوالي 4085 ألف مليار ل.ل. أي ما يعادل 45 مليون دولار أميركي. ويعكس انتظام هذه الدفعات حرص إدارة الصندوق على تأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين من خلال تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء بشكل شبه فوري، ومن خلال الرقابة الحازمة على المستشفيات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفة منها، دائما بهدف حماية حقوق المضمونين وعدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة أو التساهل في جودة الخدمات المقدمة لهم.



وعلى صعيد آخر، يواصل د. كركي تلقيه اتصالات الشكر لإعادة فتح مكتب النبطية في 12 الحالي، على الرغم من صعوبة الظروف التي لا تزال تخيم على مدن وقرى الجنوب. وقد نوه كل من رئيس بلدية النبطية عباس فخرالدين ورئيس اتحاد بلديات الشقيف – النبطية خالد بدرالدين بهذه الخطوة، لما لها من انعكاسات جد إيجابية على المضمونين في منطقة النبطية وعموم أهالي الجنوب الحبيب، وكون الصندوق هو أول من بادر لإعادة تفعيل حضوره في هذه المنطقة.



بدوره، وعد كركي أنه سوف يقوم بكل ما يلزم لتحسين الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل في مكاتب الصندوق كافة، لاسيما تلك التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأعلن المدير العام بأن مكتب النبطية، منذ 12/8/2026:أصدر حوالي 900 شيك للمضمونين بقيمة 18 مليار ل.ل.، 300 موافقة استشفائية واستلم حوالي 3500 استمارة طبية للأفراد والمؤسسات.