رسامني استقبل وفدًا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفدًا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation - IFC، برئاسة المسؤول الإقليمي المغادر في المؤسسة خواجة أفتاب أحمد Khawaja Aftab Ahmed، وضمّ الوفد المدير الجديد الذي سيتولى مهامه خلفًا له توماس جاكوبس Thomas Jacobs، ومدير مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس Enrique Blanco Armas.



وجرى خلال اللقاء البحث في عدد من المشاريع التي يمكن لمؤسسة التمويل الدولية IFC دعمها أو تمويلها في لبنان، ولا سيما مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إضافة إلى عرض مشاريع مستقبلية يمكن للمؤسسة أن تساهم في تطويرها، بما ينسجم مع أولويات قطاع النقل والبنى التحتية في لبنان.



كما تناول البحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومؤسسات مجموعة البنك الدولي، ودور IFC في دعم مشاريع البنى التحتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي توفرها المؤسسة.



وأكد الجانبان أهمية "مواصلة التنسيق والعمل على تحديد المشاريع القابلة للتنفيذ، ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها، بما يعزز الاستفادة من آليات التمويل والخبرة الفنية التي توفرها مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ويدعم مسار تطوير البنى التحتية في لبنان".