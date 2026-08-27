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اقتصاد
حبيب يثني على زيارة الوفد الإماراتي الاقتصادي الرفيع إلى لبنان: "رسالة ثقة وأمل بلبنان ومستقبله"
2026-08-27 | 04:37
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حبيب يثني على زيارة الوفد الإماراتي الاقتصادي الرفيع إلى لبنان: "رسالة ثقة وأمل بلبنان ومستقبله"
رحّب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عالياً بانعقاد الملتقى الاقتصادي اللبناني–الإماراتي في بيروت، وبالوفد الإماراتي الاقتصادي الرفيع الذي ضمّ نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية وممثلي القطاعات المصرفية والصناعية والتجارية.
واعتبر في بيان، أن "هذا الحضور الإماراتي الوازن في لبنان ليس مجرّد ملتقى اقتصادي، بل هو رسالة ثقة وأمل بلبنان ومستقبله، ودليل واضح على أن وطننا بدأ يستعيد موقعه الطبيعي على خارطة الاهتمام والاستثمار العربي، وأن لبنان قادر، متى توافرت له عوامل الأمن والاستقرار والثقة، على استعادة دوره كمركز اقتصادي ومالي واستثماري فاعل في المنطقة".
وقال: "في هذه المناسبة، لا بد من التنويه بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في سبيل إعادة بناء جسور الثقة بين لبنان وأشقائه العرب، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح صفحة جديدة من التعاون والانفتاح الاقتصادي والاستثماري".
وتوجّه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي على دعمه الدائم لكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء العرب بما يصبّ في مصلحة العالم العربي عموماً ولبنان خصوصاً.
كما ثمّن عالياً "الدور الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحرصه على تثبيت الاستقرار واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، وتهيئة المناخ الملائم لعودة الاستثمارات وتفعيل الشراكات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".
كذلك، وجّه "تحية تقدير إلى رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، على الجهود الكبيرة التي يبذلها في إعادة وصل القطاع الخاص اللبناني بمحيطه العربي، وعلى مساهمته الفاعلة في تشجيع وإنجاح انعقاد هذا الملتقى في بيروت، بما يعكس حيوية القطاع الخاص اللبناني وإصراره على النهوض بالاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أن "اجتماع هذا العدد الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين مع نظرائهم اللبنانيين، يشكّل خطوة عملية نحو الانتقال من مرحلة استعادة الثقة، إلى مرحلة الاستثمار والشراكة والمشاريع المشتركة".
وثمّن حبيب "وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب لبنان، وحرصها الدائم على تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل ودعم مسيرة النهوض".
ووجّه في المناسبة، تحيّة "تقدير وشكر إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يشجّع على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع لبنان، كما أن حكومة الإمارات لا تألو جهداً في هذا تحقيق هذا الهدف".
كذلك، حيّا حبيب نائب رئيس دولة الإمارات أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متوجّهاً إليه "بالشكر الجزيل على مساعيه الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع لبنان ودعمه في كل ما يعزز صموده ونموّه الاقتصادي والاجتماعي".
وقال حبيب: "ما شهدناه في بيروت هو إشارة بالغة الأهمية إلى أن لبنان يستعيد تدريجياً ثقة أشقائه العرب والمجتمع الاقتصادي والاستثماري. ونأمل أن تتحوّل هذه اللقاءات إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وأن يشكّل هذا الملتقى بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلالها مع محيط لبنان العربي بأسره".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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أخبار لبنان
اقتصاد
أنطوان حبيب
الوفد الإماراتي
لبنان
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