الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
2026-09-02 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
3
min
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
في إطار التزام مصرف لبنان بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفقاً للأصول والإجراءات المعتمدة في إطار الشراء العام، والتي واكبتها وزارتا المالية والعدل من خلال مشاركتهما في اللجان المعنية، بما فيها لجنة الاستلام ولجنة التلزيم، وقد افضت الى فوز شركة Alvarez & Marsal في المناقصة لتنفيذ مهمة التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان.
وبعد مباشرة الشركة أعمالها رسمياً بتاريخ 17 آب 2026، عقد مصرف لبنان اليوم الأربعاء اجتماعاً مع فريق Alvarez & Marsal لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها، بحضور ممثل الشركة السيد Manuel Makki، والسيد James Daniel المسؤول عن مهمة التدقيق، إلى جانب أعضاء الفريق المعاون.
وتغطي مهمة التدقيق الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 31 كانون الأول 2023، وتشمل عدداً من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، بما فيها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.
ويهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنية.
وقد عمل مصرف لبنان منذ انطلاق المهمة على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق. وفي هذا الإطار، يثمّن المصرف التعاون الكامل الذي تبديه الوزارات والإدارات العامة المعنية كافة في توفير المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى سائر الوزارات والجهات ذات الصلة. كما يثمّن تعاون المصارف التجارية وسائر الأطراف المعنية بما يساهم في إنجاز مهمة التدقيق على أكمل وجه.
ويؤكد مصرف لبنان استمراره في التعاون الكامل مع Alvarez & Marsal حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما يأتي هذا التدقيق في إطار حرص مصرف لبنان على توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي تم تسديدها من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما في إطار برامج الدعم، وصون هذه الحقوق استناداً إلى النتائج النهائية للتدقيق.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لبنان
يباشر
التدقيق
الجنائي
موجوداته
الأجنبية
بالتعاون
Alvarez
Marsal
التالي
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
مصلحة اقتصاد الجنوب سطرت محاضر ضبط واستدعاء اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-25
وزارة الطاقة: هل عدم توفر الكهرباء يقتضي عدم السير بالتدقيق الجنائي بالبواخر؟
أخبار لبنان
2026-08-25
وزارة الطاقة: هل عدم توفر الكهرباء يقتضي عدم السير بالتدقيق الجنائي بالبواخر؟
0
أخبار لبنان
2026-06-25
سلام: إنجاز دفتر شروط للتدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الطاقة وخطوة لتعزيز الشفافية
أخبار لبنان
2026-06-25
سلام: إنجاز دفتر شروط للتدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الطاقة وخطوة لتعزيز الشفافية
0
أخبار لبنان
2026-06-20
مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي
أخبار لبنان
2026-06-20
مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي
0
أخبار لبنان
2026-08-21
وزير الطاقة: لإجراء تدقيق جنائيّ في شأن بواخر توليد الكهرباء
أخبار لبنان
2026-08-21
وزير الطاقة: لإجراء تدقيق جنائيّ في شأن بواخر توليد الكهرباء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:19
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
اقتصاد
08:19
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
0
اقتصاد
2026-09-01
مصلحة اقتصاد الجنوب سطرت محاضر ضبط واستدعاء اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة
اقتصاد
2026-09-01
مصلحة اقتصاد الجنوب سطرت محاضر ضبط واستدعاء اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة
0
اقتصاد
2026-09-01
كركي: سلفات مالية جديدة للأطباء والمستشفيات
اقتصاد
2026-09-01
كركي: سلفات مالية جديدة للأطباء والمستشفيات
0
اقتصاد
2026-09-01
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
2026-09-01
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
10:38
سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك
أخبار دولية
10:23
وسائل إعلام إيرانية: ضبط سفينة تحمل وقودا مهربا بشمال الخليج
أخبار دولية
10:18
مصادر رويترز: اجتماع أوبك+ الأحد قد يبقي سياسة إنتاج النفط من دون تغيير لتشرين الأول
آخر الأخبار
10:14
الخارجية الروسية: قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات
آخر الأخبار
10:06
الخارجية الإيرانية: دعوى المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أنّ الجيش الأميركيّ لا يستهدف المدنيين كذب فاضح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-23
غارة من مسيرة تستهدف حي العقيدة في النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2026-07-23
غارة من مسيرة تستهدف حي العقيدة في النبطية الفوقا
0
أمن وقضاء
2026-09-01
قوى الأمن: توقيف مروّج استخدم منزله مستودعًا لتخزين المخدّرات وتوضيبها في سن الفيل
أمن وقضاء
2026-09-01
قوى الأمن: توقيف مروّج استخدم منزله مستودعًا لتخزين المخدّرات وتوضيبها في سن الفيل
0
فنّ
2026-09-01
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
فنّ
2026-09-01
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
0
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات
أخبار دولية
07:23
وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات
0
أخبار لبنان
07:15
السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:15
السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
07:12
المطارنة الموارنة دعوا إلى التوافق على قوات دولية بديلة من "اليونيفيل" وشجبوا العمليات العسكرية الاسرائيلية جنوبًا
أخبار لبنان
07:12
المطارنة الموارنة دعوا إلى التوافق على قوات دولية بديلة من "اليونيفيل" وشجبوا العمليات العسكرية الاسرائيلية جنوبًا
0
أخبار دولية
07:04
وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
07:04
وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز
0
أخبار لبنان
04:32
كرامي استهلت جولتها الجنوبية بلقاء محافظ الجنوب: رسالتنا إعطاء طلاب الجنوب حقهم بالتعلم وتجاوز التحديات معاً
أخبار لبنان
04:32
كرامي استهلت جولتها الجنوبية بلقاء محافظ الجنوب: رسالتنا إعطاء طلاب الجنوب حقهم بالتعلم وتجاوز التحديات معاً
0
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
04:33
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
04:33
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
02:46
طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا
حال الطقس
02:46
طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا
3
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
4
اسرار
00:02
أسرار الصحف 2-9-2026
اسرار
00:02
أسرار الصحف 2-9-2026
5
اقتصاد
07:39
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
اقتصاد
07:39
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
6
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
7
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
8
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More