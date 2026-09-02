حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا

واصلت مصالح الاقتصاد والتجارة في المناطق، في إطار حملة وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية المشدّدة على المولدات الكهربائية وسلامة الغذاء.



وقد أسفرت جولات مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، وتحديداً في مناطق طرابلس-أبي سمراء، القلمون، البداوي، والكورة، عن تنظيم 11 محضر ضبط في حق أصحاب مولدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية المعتمدة لوزارة الطاقة، حيث تبين تقاضيهم بدلات تتراوح بين 85 سنتا ودولار واحد للكيلوواط ساعة.



فيما واصلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب عملها لقمع مخالفات أصحاب المولدات ممن تقاضوا تسعيرة تراوحت بين 70 و 89 سنتا للكيلوواط ساعة عن شهر آب بمخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة، وقد تم تسطير محاضر ضبط في حقهم واستدعاء المخالفين إلى المخافر ومكتب المصلحة، إضافة الى التواصل مع رؤساء البلديات المعنية لمعالجة المخالفات كل ضمن نطاقه الجغرافي وذلك في بلدات المروانية عدلون بنعفول حارة صيدا والهلالية.



وفي إطار سلامة الغذاء ومتابعةً لشكوى بحق معمل نبيذ في دوما، قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بسحب عينة وختمها بالشمع الأحمر بهدف إرسالها الى المختبر المعتمد لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية.



إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).