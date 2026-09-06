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اقتصاد

بعد الأضرار التي لحقت بمبنى "المالية" في النبطية... استقبال معاملات المكلفين موقتًا في محافظة الجنوب في صيدا

2026-09-06 | 05:46
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بعد الأضرار التي لحقت بمبنى &quot;المالية&quot; في النبطية... استقبال معاملات المكلفين موقتًا في محافظة الجنوب في صيدا
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بعد الأضرار التي لحقت بمبنى "المالية" في النبطية... استقبال معاملات المكلفين موقتًا في محافظة الجنوب في صيدا

عطفاً على البيان السابق بشأن الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في مدينة النبطية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وحرصاً على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع، أعلنت وزارة المالية أنه اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 7 أيلول 2026، سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية، وبصورة موقتة، لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك الى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية.

وأفادت الوزارة بأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والمحافظة على الملفات والمستندات، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين من دون انقطاع، رغم الظروف الراهنة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

وزارة المالية

الأضرار

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صيدا

الاعتداءات الإسرائيلية

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