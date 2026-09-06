تعرّض مبنى وزارة المالية في النبطية لأضرار جراء القصف الإسرائيلي

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة المالية أنه مع تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية، أصيب مبنى وزارة المالية في المدينة فجر اليوم بأضرار جراء القصف الذي استهدفها.



وقال في بيان: "على الفور، أعطى وزير المالية ياسين جابر توجيهاته لمديرية المالية العامة التي اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والمستندات، وضمان استمرارية العمل وتسيير شؤون المواطنين".