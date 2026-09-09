البراكس: أصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارًا لصفيحة البنزين في لبنان

كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس على منصة "إكس": "للأسف، نتيجة تصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت للطاقة في الخليج العربي، والتطور السلبي في الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع في امدادات النفط الى الأسواق الدولية، لامس سعر برميل النفط الخام المئة دولار، وأصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارا لصفيحة البنزين في لبنان".