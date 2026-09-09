البراكس: أصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارًا لصفيحة البنزين في لبنان

للأسف ونتيجة تصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت للطاقة في الخليج العربي والتطور السلبي في الحرب الروسية الاوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع في امدادات النفط الى الاسواق الدولية، لامس سعر برميل النفط الخام المئة دولار واصبحنا على عتبة ٣٠ دولار لصفيحة البنزين في لبنان. pic.twitter.com/EJk3HUx369
— Georges Brax (@brax_georges) September 9, 2026
للأسف ونتيجة تصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت للطاقة في الخليج العربي والتطور السلبي في الحرب الروسية الاوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع في امدادات النفط الى الاسواق الدولية، لامس سعر برميل النفط الخام المئة دولار واصبحنا على عتبة ٣٠ دولار لصفيحة البنزين في لبنان. pic.twitter.com/EJk3HUx369