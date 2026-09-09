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اقتصاد

وزارة الاقتصاد: ارتفاع إقبال المواطنين على التبليغ عبر تطبيقنا... واستجبنا لـ1262 شكوى منذ بداية العام حتى 4 أيلول

2026-09-09 | 05:11
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وزارة الاقتصاد: ارتفاع إقبال المواطنين على التبليغ عبر تطبيقنا... واستجبنا لـ1262 شكوى منذ بداية العام حتى 4 أيلول
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وزارة الاقتصاد: ارتفاع إقبال المواطنين على التبليغ عبر تطبيقنا... واستجبنا لـ1262 شكوى منذ بداية العام حتى 4 أيلول

في إطار الحملات الرقابية التي تقوم بها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها:

- منذ بداية العام ولغاية 4 أيلول 2026: استجابت لـ 1,262 شكوى، ونفّذت 16,135 كشفاً ميدانياً، وسطّرت 723 محضر ضبط.

- في أسبوع 31 آب لغاية 4 أيلول: استجابت لـ 285 شكوى، ونفّذت 551 كشفاً نتج عنها تسطير 43 محضر ضبط.

وقال التقرير: "نتيجةً للحملة المكثفة الهادفة إلى تشجيع المواطنين على استخدام التطبيق الإلكتروني للوزارة لتقديم الشكاوى بسرية وسهولة، مع ضمان الاستجابة السريعة لها، ازداد إقبال المواطنين على التبليغ عبر تطبيق MoET Digital Services، مسجّلاً ارتفاعاً بلغ نحو 5.5 أضعاف المعدل الأسبوعي المعتاد، أي بنسبة زيادة قدرها 448%".

وأشارت حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن حملة الوزارة المستمرة على المولدات الكهربائية، قد أسفرت حتى يوم أمس، عن حجز ومصادرة 43 مولداً وتسطير 58 محضر ضبط بحق المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة، والتي حُدّدت لشهر آب بـ48,241 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة. علماً أنه يتم تسليم المولدات المصادرة إلى البلديات المعنية لمراقبتها أو تولّي تشغيلها، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين.

وقالت: "إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب"، تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650)".
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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