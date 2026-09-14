كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق بـ100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش

#كنعان بعد لجنة المال:
📌أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق ب 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية
📌طالبنا بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي،… pic.twitter.com/V86lzscJXE
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 14, 2026
#كنعان بعد لجنة المال:
📌أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق ب 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية
📌طالبنا بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي،… pic.twitter.com/V86lzscJXE