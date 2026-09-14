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رسامني استقبل الوفد اللبناني - السوري المشترك: إعادة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرفأ

2026-09-14 | 13:12
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رسامني استقبل الوفد اللبناني - السوري المشترك: إعادة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرفأ
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رسامني استقبل الوفد اللبناني - السوري المشترك: إعادة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرفأ

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الوفد اللبناني – السوري المشترك، الذي أطلعه على نتائج الاجتماعات والمعاينات الميدانية التي أجراها على مدى يومين، في إطار متابعة مشروع إعادة الربط السككي بين لبنان وسوريا وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية عبر محطة العكاري، وصولاً إلى حمص.

وضم الوفد السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية محمد رحال، مدير النقل البري علي أسبر، معاون مدير الخطوط الحديدية إسماعيل الشرم، نضال عبد القادر عن الخطوط الحديدية – فرع طرطوس، ومدير المنشآت الثابتة في الخطوط الحديدية أحمد الشوا.

أما الوفد اللبناني، فضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، والمهندس الاستشاري رامي خوري من مكتب رفيق الخوري وشركاه – مهندسون استشاريون.

وخلال اللقاء، عرض الوفد أمام الوزير رسامني حصيلة الجولة الميدانية التي شملت خط السكك الحديدية داخل مرفأ طرابلس والمسار الممتد باتجاه الحدود اللبنانية، وصولاً إلى محطة العكاري في الجانب السوري، إلى جانب التقييم الأولي للواقع الفني للمسار والعوائق التي تتطلب المعالجة.

وأظهرت المعاينات أن التعديات على المسار اللبناني المستهدف محدودة وقابلة للإزالة، وقد باشرت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما في ذلك توجيه إنذارات إلى المخالفين، تمهيداً لتنظيف المسار وتأمينه.

وعلى الجانب السوري، تبين أن المقطع الممتد من الحدود اللبنانية إلى محطة العكاري، بطول يقارب خمسة كيلومترات، يحتاج إلى إعادة تأهيل البنية الترابية ومد السكك الحديدية، فيما تبقى التعديات عليه محدودة ويمكن معالجتها بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة.

كما اطلع الوفد الوزير رسامني على محضر الاجتماع الرسمي الذي وقّعه الجانبان، ويشكل إطاراً للانتقال إلى المرحلة التالية من العمل، عبر مواصلة التنسيق الفني والإداري، وتبادل المواصفات الفنية للخطوط الحديدية اللبنانية والسورية، واستكمال الدراسات المتعلقة بالمسار ومتطلبات إعادة الربط.

وأكد رسامني "أهمية البناء على نتائج المعاينات والانتقال إلى خطوات عملية ومدروسة على الأرض"، مشددا على أن "إعادة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرفأ في حركة النقل والتجارة الإقليمية، وفتح آفاق أوسع أمام ربط لبنان بمحيطه عبر شبكة نقل متكاملة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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