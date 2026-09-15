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ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

2026-09-15 | 02:20
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ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
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ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 39000 ليرة لبنانية والمازوت 102000 والغاز 31000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 2.718.000 

- بنزين 98 أوكتان: 2.736.000 

- المازوت: 2.641.000 

- الغاز: 1.221.000
 
 
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