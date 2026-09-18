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اقتصاد
جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة
2026-09-18 | 02:19
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جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 92000 ليرة لبنانية والمازوت 127000 ليرة لبنانية، فيما بقي سعر الغاز مستقرا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 2810.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 2828.000 ل.ل.
المازوت: 2768.000 ل.ل.
الغاز: 1221.000 ل.ل.
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