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اقتصاد

وزارة الاقتصاد: 16 ألفاً و668 كشفاً ميدانياً لحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي

2026-09-17 | 06:22
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وزارة الاقتصاد: 16 ألفاً و668 كشفاً ميدانياً لحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي
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وزارة الاقتصاد: 16 ألفاً و668 كشفاً ميدانياً لحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي

أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة،في أحدث تقرير لها، أنها نفّذت 16,668 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام ولغاية 11 أيلول الحالي، في إطار حملاتها الرقابية على مختلف الأراضي اللبنانية.



وأكّدت أنها، خلال الفترة نفسها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، قد سطّرت 786 محضر ضبط بحقّ المخالفين، وذلك ضمن 20 نوعاً من الأعمال الرقابية، تشمل أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وسلامة الغذاء وسواها، إلى جانب المولّدات الكهربائية الخاصة التي نالت وحدها 418 محضراً.



كما تلقّت المديرية 1,498 شكوى من المستهلكين في الفترة نفسها، في إقبال متزايد من المواطنين على التبليغ عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة MoET Digital Services.



وفي أسبوع واحد، من 7 ولغاية 11 أيلول، استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 236 شكوى من المستهلكين، ونفّذت 533 كشفاً ميدانياً نتج عنها تسطير 63 محضر ضبط بحق المخالفين.



هذا وأسفرت حملة وزارة الاقتصاد المكثّفة على كبار المخالفين من أصحاب المولدات في مختلف المناطق، بمؤازرة جهاز أمن الدولة وبالتنسيق مع القضاء المختص، عن مصادرة 61 مولداً كهربائياً، خلال شهر من بدء الحملة، وتوقيف عدد من المخالفين وتسطير عشرات محاضر الضبط. علماً أن هذه المصادرات تتمّ لصالح السلطات المحلية من بلديات ومحافظين لتشغيلها وإدارتها لضمان حق المواطنين بالتغذية بالتيار الكهربائي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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