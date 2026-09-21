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اقتصاد
الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة
2026-09-21 | 07:18
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الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة
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الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة
على وقع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يعود ملف الأجور إلى الواجهة. الاتحاد العمالي العام بحث اليوم في اجتماع مكتبه التنفيذي سبل مواجهة غلاء المعيشة والتفلّت في الأسعار، وسط مطالب برفع الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتقديمات الاجتماعية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للمعيشة.
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