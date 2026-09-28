المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد

أعلنت وزارة المالية في بيان، أن "بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة، اعتبارا من صباح غد الثلاثاء ٢٩ أيلول، بعدما كانت الوزارة حولتها الى المصرف المركزي في وقت سابق".