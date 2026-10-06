مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه

عيّن مصرف لبنان الدكتور نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه، في خطوة تعزّز قدرة المصرف على رسم سياساته استناداً إلى بحث اقتصادي معمّق وتحليل متكامل للمعطيات.وأشار مصرف لبنان في بيان، الى أن استحداث هذا المنصب يشكّل إضافة نوعية إلى بنية المصرف المتخصّصة، بما يرسّخ دور الخبرة الاقتصادية في اتخاذ القرارات.وقال: "يحمل الدكتور غبريل إلى هذا الدور خبرة تزيد على خمسة وعشرين عاماً في متابعة الاقتصاد اللبناني وتحليل تطوراته، إلى جانب خبرة واسعة في البحث الاقتصادي والمالي وبناء الفرق البحثية وإدارتها، لينضمّ إلى نخبة من الخبراء في المصرف في مختلف الاختصاصات. وسيتولّى الدكتور غبريل إدارة دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية وتطويرها، وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتحليلات، وإصدار تقارير سنوية وفصلية".