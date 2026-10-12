لبنان يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في بانكوك... وجابر يستهلّ لقاءاته

شدّد وفد لبنان الرسمي إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك على ضرورة إشراك سوريا والعراق والأردن في رؤية مشتركة للربط الإقليمي، تدعم فرص التعافي الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وترأس وزير المالية ياسين جابر الوفد الذي ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والمستشارة روعة الحاراتي عن رئاسة الجمهورية، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارتين زينة قاسم وكلودين كركي، على أن تمتدّ اللقاءات حتى الجمعة في 16 تشرين الأول.



واستهلّ جابر برنامجه باجتماع مع المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، تناول مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما الأطر القانونية لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة الانتظام المالي، ومتابعة خارطة الطريق مع صندوق النقد.



وتصدّرت البحث مشاريع الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية وتبادل الطاقة والسكك الحديدية والنقل، إلى جانب إعداد مخطط توجيهي شامل يتضمّن فصلاً للقطاعات الإنتاجية، يُبنى عليه برنامج تمويلي لاستقطاب المانحين وتلبية حاجات الطاقة والمياه والبنى التحتية في العقد المقبل.



واتفق المجتمعون على تكثيف الاجتماعات التقنية الدورية لتحويل هذه التوجهات إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ تخلق فرص عمل.