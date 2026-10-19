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اقتصاد
البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي
2026-10-19 | 06:46
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البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي
كتب النائب الدكتور فريد البستاتي على "إكس": "لقد طالبتُ منذ أكثر من سنة برفع قيمة السحوبات الشهرية للمودعين، انطلاقاً من مبدأين أساسيين: أولاً، إن أموال المودعين هي حقّ لهم، ومن الطبيعي أن يتمكّنوا من التصرّف بها بحرية. وثانياً، ضرورة مراعاة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، بما يضمن الحدّ الأدنى من قدرتهم الشرائية.
من هنا، فإنّ أبسط خطوة يمكن اتخاذها اليوم هي رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1,500 دولار بدلاً من 1,000 دولار بموجب التعميم 158، وإلى 750 دولاراً بدلاً من 500 دولار بموجب التعميم 166.
وبطبيعة الحال، تبقى هذه الإجراءات مؤقتة، ولا يمكن أن تشكّل بديلاً عن الحلّ الجذري للأزمة المالية والمصرفية، والمتمثّل بإقرار قانون الانتظام المالي في المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.
فالهدف الأساسي يجب أن يبقى واضحاً: إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتمكين المودعين من استعادة أموالهم، بما يشمل صناديق التعاضد والتقاعد، وحاملي الأسهم التفضيلية، ومودعي الليرة اللبنانية، ضمن إطار قانوني عادل ومنصف يضمن حقوق جميع المعنيين."
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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