وزارة الاقتصاد وبلدية حاصبيا تنفّذان جولات رقابية مشتركة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك

نفّذت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع بلدية حاصبيا، وبمشاركة شرطة البلدية، جولة رقابية مشتركة في مدينة حاصبيا، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.وشملت الجولة الكشف على محطات المحروقات للتحقق من سلامة الكيل، ومراقبة صلاحية المنتجات، ورصد حالات الغلاء والاحتكار، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والأسعار المعتمدة.وتأتي هذه الخطوة ضمن أسبوع رقابي مشترك يهدف إلى الكشف على غالبية المؤسسات التجارية في مدينة حاصبيا، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أهمية التعاون والتنسيق مع البلديات لتعزيز فاعلية الرقابة والحد من المخالفات، داعيةً البلديات إلى المبادرة للتواصل مع الوزارة لتنظيم جولات رقابية مشتركة ومكثفة، بما يسهم في ضبط الأسواق وصون حقوق المواطنين.كما ودعت الوزارة المواطنين إلى تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات عبر منصة حماية المستهلك الإلكترونية على الرابط: