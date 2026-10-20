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اقتصاد
الريجي من أوائل المرافق العامة التي تنجز أعمال إعادة تقييم الأصول
2026-10-20 | 06:26
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الريجي من أوائل المرافق العامة التي تنجز أعمال إعادة تقييم الأصول
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في بيان، إنجاز أعمال إعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة، بالاستعانة بشركة UTC International، مفوّض المراقبة الخارجي، وذلك استناداً إلى القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، في خطوة نوعية تعكس التزامها بتحديث بياناتها المالية وفقاً لأفضل الممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية في إدارة أصولها وموجوداتها.
وذكر البيان أنه "بهذا الإنجاز، تكون الريجي من أوائل المرافق العامة في الدولة اللبنانية التي أدرجت نتائج إعادة التقييم في بياناتها المالية كما في 31/12/2025، بما يعزّز دقّة هذه البيانات وموثوقيتها".
وأشار إلى أن الإدارة تخضع سنوياً لتدقيق حساباتها المالية من قبل مفوّض مراقبة خارجي، تأكيداً لالتزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
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الريجي
تقييم الأصول
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