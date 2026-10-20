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اقتصاد
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2026-10-20 | 02:26
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 34 ألف ليرة والمازوت 15 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 76 ألف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 2739.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 2757.000 ل.ل.
المازوت: 2563.000 ل.ل.
الغاز: 1494.000 ل.ل.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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