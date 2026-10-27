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اقتصاد

حبيب من الكويت: سيتم العمل على صرف الدفعة السادسة من قرض الصندوق العربي لمصرف الإسكان بقيمة 25 مليون دولار

2026-10-27 | 05:59
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حبيب من الكويت: سيتم العمل على صرف الدفعة السادسة من قرض الصندوق العربي لمصرف الإسكان بقيمة 25 مليون دولار
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حبيب من الكويت: سيتم العمل على صرف الدفعة السادسة من قرض الصندوق العربي لمصرف الإسكان بقيمة 25 مليون دولار

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى دولة الكويت على رأس وفد من المصرف، عقد حبيب اليوم اجتماعًا في المركز الرئيسي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، مع إدارة الصندوق، جرى خلاله البحث في أوجه التعاون القائم بين الجانبَين، وسبل استكمال تنفيذ برنامج التمويل المخصّص للقروض السكنية في لبنان.

وأعلن حبيب بعد الاجتماع، أنه سيتم العمل على صرف الدفعة السادسة المستحقة من أصل القرض البالغة 25 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار القرض الممنوح للمصرف والبالغ أصلًا 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 165 مليون دولار أميركي.

كما أشار إلى أن مصرف الإسكان كان قد تسلّم سابقًا ما يقارب 89 مليون دولار أميركي، ومع تحويل الدفعة الجديدة البالغة 25 مليون دولار، سيرتفع مجموع المبالغ المحوّلة إلى نحو 114 مليون دولار أميركي.

وأكد أن هذا التمويل يشكّل دعمًا أساسيًا لاستمرارية رسالة مصرف الإسكان في تأمين القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولا سيّما الشباب والعائلات اللبنانية التي تسعى إلى امتلاك مسكن لائق، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وأعرب حبيب عن بالغ تقديره وامتنانه لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولإدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الثقة المتجدّدة بمصرف الإسكان والدعم المتواصل الذي يقدّمه الصندوق للقطاع السكني في لبنان.

كما توجّه بالشكر والتقدير إلى مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان على تعاونهما البنّاء ومواكبتهما للجهود الرامية إلى تأمين التمويل اللازم لاستمرار برامج القروض السكنية، مشيدًا بأهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات المعنية، لما فيه مصلحة المواطنين اللبنانيين وتعزيز فرص حصولهم على مسكن لائق.

وفي ختام الاجتماع، قدّم حبيب اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان إلى إدارة الصندوق.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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