جدول جديد لأسعار المحروقات...

إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 35 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 12 ألف ليرة وقارورة الغاز 51 ألف ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 2.651.000 ل.ل.



بنزين 98 أوكتان: 2.669.000 ل.ل.



المازوت: 2.576.000 ل.ل.



الغاز: 1.545.000 ل.ل.