وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن هناك مشكلة غلاء كبيرة جدا، قائلا: "قسم من هذه المشكلة خارج عن ارادتنا كإرتفاع أسعار المازوت بالذات ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها".



وأضاف عقب جولة رقابية لمتابعة المخالفات لحماية حقوق المستهلك: "مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون بدوريات دائما وقمنا بـ20 ألف كشف ميداني منذ أول السنة".