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اقتصاد

وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها

2026-10-29 | 14:12
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وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
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وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن هناك مشكلة غلاء كبيرة جدا، قائلا: "قسم من هذه المشكلة خارج عن ارادتنا كإرتفاع أسعار المازوت بالذات ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها".

وأضاف عقب جولة رقابية لمتابعة المخالفات لحماية حقوق المستهلك: "مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون بدوريات دائما وقمنا بـ20 ألف كشف ميداني منذ أول السنة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

عامر البساط

غلاء

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المستهلك

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