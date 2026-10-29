وزير الاقتصاد: حماية المستهلك بالنسبة الينا خط أحمر ومقدس

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن الدوريات التي يقوم بها المراقبون دائمة.



وقال: "نحن بالمرصاد وحماية المستهلك بالنسبة الينا خط أحمر ومقدس".



كلام البساط جاء من أمام مبنى الوزارة عقب جولة رقابية في عدد من المناطق، برفقة مراقبي مديرية حماية المستهلك، لمتابعة المخالفات والتأكد من التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة المعمول بها، حمايةً لحقوق المستهلكين.