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اقتصاد

مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166

2026-11-03 | 12:24
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مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166
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مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166

قرّر مصرف لبنان رفع سقف السحوبات الشهرية بموجب التعميم رقم ١٦٦ إلى ٦٠٠ دولار، منها ٢٠٠ دولار عبر البطاقة المصرفية و٤٠٠ دولار نقداً.
 
كما قرّر رفع سقف السحوبات بموجب التعميم رقم ١٥٨ إلى ١٢٠٠ دولار شهرياً، منها ٤٠٠ دولار عبر البطاقة المصرفية و٨٠٠ دولار نقداً.
 
للاطلاع على التعميم اصغط هنا
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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