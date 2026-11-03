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اقتصاد
مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166
2026-11-03 | 12:24
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مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166
قرّر مصرف لبنان رفع سقف السحوبات الشهرية بموجب التعميم رقم ١٦٦ إلى ٦٠٠ دولار، منها ٢٠٠ دولار عبر البطاقة المصرفية و٤٠٠ دولار نقداً.
كما قرّر رفع سقف السحوبات بموجب التعميم رقم ١٥٨ إلى ١٢٠٠ دولار شهرياً، منها ٤٠٠ دولار عبر البطاقة المصرفية و٨٠٠ دولار نقداً.
للاطلاع على التعميم اصغط
هنا
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