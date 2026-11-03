الجمارك: مداهمة شقة سكنية في السعديات وضبط كمية من الأدوية البشرية المهرّبة من بينها حقن "أوزمبيك" (فيديو)

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه بعد عمليات رصد ومتابعة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت قوة من شعبة البحث عن التهريب شقة سكنية في منطقة السعديات، وضبطت فيها كمية من الأدوية البشرية المهرّبة، مشيرة الى أنه تم نقل المضبوطات مع صاحب العلاقة إلى المركز لاستكمال التحقيقات وإجراء المقتضى القانوني.



وأفادت بأن المضبوطات تضمّ أدوية يُقبل العديد من الأشخاص على استخدامها من دون وصفة أو متابعة طبية، من بينها حقن "أوزمبيك"، التي يلجأ إليها البعض بهدف التنحيف.



وعليه، حذّرت المديرية من مخاطر شراء هذه الأدوية واستخدامها خارج القنوات المرخّصة والضوابط الصحية والقانونية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، لما قد يترتّب على ذلك من مضاعفات تهدّد صحة مستخدميها وسلامتهم.



وأكدت المديرية أنّ أهمية ضبط الأدوية المهرّبة تتجاوز مكافحة التهرّب من الرسوم، إلى منع تداول مستحضرات لا يمكن ضمان مصدرها أو ظروف نقلها وتخزينها، ولا سيما الأدوية التي تتطلّب شروط تبريد محدّدة، موضحة أن وجود اسم دواء معروف على العبوة لا يضمن أصالتها أو سلامة محتواها، وقد تكون الأدوية المتداولة خارج الرقابة مغشوشة أو متلفة نتيجة سوء الحفظ.



وجدّدت المديرية دعوتها المواطنين إلى شراء الأدوية حصراً من الصيدليات المرخّصة، والتأكّد، بمساعدة الصيدلي، من مصدرها وصلاحيتها وسلامة عبواتها، والالتزام بالوصفة والإشراف الطبي حيث يلزمان، وعدم الانجرار وراء عروض البيع مجهولة المصدر أو الأسعار المغرية.



كما دعت إلى التعاون مع الجمارك والإبلاغ عن أي موقع أو نشاط يُشتبه بارتباطه بتخزين الأدوية والمواد المهرّبة أو بيعها، مذكّرةً بأنّ المهرّبين قد يلجأون إلى إخفاء بضائعهم داخل شقق سكنية وأماكن تبدو بعيدة عن الشبهات، بقصد الإفلات من الرقابة.