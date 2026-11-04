115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك

في اطار تكثيف الرقابة على سلامة اللحوم والمواد الغذائية، نفّذت دوريات من مراقبي مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب جولات تفتيشية على مستودعات تخزين اللحوم والمواد الغذائية المثلجة في منطقتَي صيدا وصور.



وأعلنت المصلحة في بيان، أنه خلال إحدى الجولات، تم ضبط كمية تبلغ نحو 115 كيلوغراماً من اللحوم المثلجة والدجاج المثلج والمحضّر، إضافة إلى الأجبان، تبيّن أن جزءاً منها منتهي الصلاحية، فيما تبيّن أن بعضها الآخر لا يستوفي شروط التخزين والحفظ المطلوبة.



وعلى الفور، جرى حجز الكمية المضبوطة بموجب محضر حجز تمهيدا لأخذ موافقة خطية من النيابة العامة بالتلف وتم تنظيم محضر ضبط بالمخالفات المرتكبة.



وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة الميدانية على مستودعات اللحوم والمواد الغذائية، والتأكد من الالتزام بشروط السلامة الغذائية والتخزين والتبريد والصلاحية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.



وأكدت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب استمرار جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تمسّ سلامة الغذاء وصحة المستهلك.