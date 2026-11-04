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اقتصاد

جابر إلى إسطنبول ممثلا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور… و"صوت المالية" تنقل الكلمة مباشرة

2026-11-04 | 10:23
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جابر إلى إسطنبول ممثلا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور… و&quot;صوت المالية&quot; تنقل الكلمة مباشرة
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جابر إلى إسطنبول ممثلا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور… و"صوت المالية" تنقل الكلمة مباشرة

غادر وزير المالية ياسين جابر بيروت متوجّها إلى إسطنبول، لتمثيل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قمة البوسفور السابعة عشرة، التي تنظّمها منصّة التعاون الدولي يومي 5 و6 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان "التحوّل العالمي والبحث عن الاستقرار".

ويلقي جابر كلمتين خلال أعمال القمة: الأولى باسم رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية يوم الخميس، يعرض فيها رؤية لبنان للاستقرار، المرتكزة على بسط سيادة الدولة، واستعادة الثقة من خلال الإصلاحات، وتحويل التعافي وإعادة الإعمار إلى فرص للنمو والعمل، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون اللبناني–التركي.

أما الكلمة الثانية، فيلقيها يوم الجمعة بصفته وزيراً للمالية، متولّياً إحدى الحقائب السيادية، ضمن جلسة "النظام المالي العالمي"، ويتناول فيها أولويات لبنان المالية والإصلاحية، والحاجة إلى تحويل التمويل الدولي إلى مشاريع ملموسة، ودور التكامل الإقليمي في دعم التعافي.

وتجمع القمة رؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء وممثّلين عن القطاع الخاص، وتشكّل مناسبة لطرح أولويات لبنان أمام شركائه الدوليين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في ظل التحوّلات العالمية والبحث عن مقوّمات الاستقرار.

ويوجه المكتب الاعلامي في وزارة المالية، عناية الزملاء في وسائل الإعلام إلى أنّ "صوت المالية"، المنصّة الرقمية الرسمية لوزارة المالية، ستتولّى نقل الكلمة التي يلقيها الوزير جابر باسم رئيس الجمهورية مباشرةً من مقرّ أعمال القمة في إسطنبول، يوم الخميس 5 تشرين الثاني، والكلمة التي سيلقيها في اليوم التالي بصفته كوزير للمالية، عبر باقة حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي.
 
 
 
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