الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جلسة ثقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

شقير زار ووفد الهيئات الاقتصادية "الريجي": ترفد الدولة بـ500 مليون دولار

2026-11-04 | 13:22
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير زار ووفد الهيئات الاقتصادية &quot;الريجي&quot;: ترفد الدولة بـ500 مليون دولار
5min
شقير زار ووفد الهيئات الاقتصادية "الريجي": ترفد الدولة بـ500 مليون دولار

شدد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير خلال زيارة لوفد من الهيئات للمقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في الحدت، على أن "أي مؤسسة ترفد الدولة بالمداخيل يجب ألا تباع بل يجب أن تشمل الخصخصة المؤسسات التي تسبب خسارة للدولة"، فيما أكد رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي على دور المؤسسة في تحريك الدورة الاقتصادية المحلية، موضحا أنها "تتعاون مع أكثر من 800 مورّد لبناني وتنفق 60 مليون دولار سنويا، على التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية".

وضمّ الوفد أمين مال الهيئات الاقتصادية نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق وأمين سر الهيئات الفونس ديب.

وخلال اجتماع مع رئيس "الريجي" في مكتبه، بحضور أعضاء لجنة الإدارة جورج حبيقة وعصام سلمان ومازن عبود وعماد بساط وممثلتَي سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف، أهدى سقلاوي شقير درعا تذكارية، ولوحة عن زراعة التبغ من مسابقة "منشر صوَر"، وقدم إلى الوفد نسخا من كتاب "تسعون" التوثيقي عن تاريخ "الريجي".

سقلاوي

وأشاد سقلاوي بدور الهيئات الاقتصادية "الأساسي في دعم الصناعة اللبنانية والدفاع عن مصالحها، في وقت يحتاج فيه لبنان، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز قدراته الإنتاجية واستعادة الثقة باقتصاده".

وذكر بأن "الريجي بادرت إلى اعتماد مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من تلقاء نفسها من دون أن يطلب منها أحد ذلك"، مشيرا إلى أن "النشاطات المتممة لعملها كالنظافة والحراسة والنقل والطباعة وإدارة الاستشفاء وإدارة المكننة، يتولاها كلها القطاع الخاص لتأمين خدمة أفضل وأوفر".

وقال: "لدينا 800 مورّد لبناني، ونشغّل كل مطابع لبنان، وتم استحداث مجالات إنتاج جديدة تحتاج إليها الريجي ولم تكن موجودة، كورق الألمنيوم والشريط اللاصق والفلتر". 

وأضاف: "نعطي الأفضلية لكل ما هو موجود في لبنان ضمن المواصفات المطلوبة وننفق تقريبا 60 مليون دولار سنويا للصناعة الوطنية".

وتحدث سقلاوي عن تعزيز شراكات "الريجي" مع الشركات الأجنبية، فأوضح أنها تتولى "عشرات الأصناف من مختلف السجائر الأجنبية لصالح كبرى الشركات العالمية".

وأشار إلى أن "الريجي دشنت أخيرا خط إنتاج لشركة فيليب موريس إنترناشيونال رغم الصعوبات الناتجة عن الحرب"، مؤكدا أهمية أن "تستثمر شركة كفيليب موريس بملايين الدولارات في الحدت رغم هذه الأجواء"، لافتا الى أنه "في النشرة السنوية التي تصدرها فيليب موريس، حصلت الريجي على أول تصنيف ذهبي (Gold SLA) في الأداء، من بين أفضل 20 شركة في العالم".

وأوضح أن الريجي "تستغني كليا عن كهرباء الدولة، إذ لديها محطة للطاقة الهجينة في الحدت، إضافة إلى المولدات".

وإذ توقع مجددا أن "تبلغ واردات الريجي هذه السنة نحو 500 مليون"، أكد أن "الإنتاج خلال الحرب لم يكن سهلا إطلاقا"، مشددا على أن "رفع المداخيل ممكن من خلال مكافحة التهريب التي تُواصِل الريجي جهودها فيها".

وقال: "نحن أول إدارة أدخلت شركات التدقيق المحاسبي منذ عام 1996، والريجي حققت إنجازا رياديا في الإدارة المالية، باستكمالها إعادة التقييم الاستثنائية للأصول، في خطوة تُعدّ الريجي من أوائل المؤسسات العامة اللبنانية التي تنفذها، بما يعزز الشفافية وموثوقية البيانات المالية". وأضاف: "الريجي أنجزت شراء محاصيل التبغ في الجنوب رغم الظروف الصعبة، وفي في صدد استكمالها في مناطق أخرى".

وأشار إلى "تميزها في مجال الأرشفة، إذا يتيح النظام الذي تعتمده الحصول على معلومة في وقت قصير جدا"، مؤكدا اهتمامها بموضوع التدريب "إذ اقامت لهذا الغرض مركزا كامل التجهيز للدورات الكبيرة والصغيرة بالتعاون مع معهد باسل فليحان".

أما في مجال السياسة الاجتماعية، فأكد أن "إدارة الريجي تتكامل مع النقابة".

شقير

أما شقير فأشاد بتحويل الريجي 500 مليون دولار للدولة، قائلا: "إنها مؤسسة نفتخر بها، وتكبّر القلب". وأضاف: "الشركات تخبرنا عن دقة وشفافية مناقصاتكم، وكيف تفتحون دفاتركم أمام الجميع، وهذا مصدر فخر، ولو كانت كل مؤسسات الدولة على هذا النحو، لما كنا نطالب لا بالخصخصة ولا بالشركة بين القطاعين".

وتابع: "نحن نطالب دائما بالخصخصة، ولكن أي مؤسسة تعطي الدولة يجب ألا تباع، بل يجب أن تباع المؤسسات التي تسبب خسارة للدولة. ولكن مؤسسة تعطي الدولة ما بين 400 و500 مليون سنويا، من غير المنطقي بيعها. أما المؤسسات التي يفترض أن تعطي 500 مليون ولا تعطي سوى 50، فهذه ينبغي بيعها".

جولة

وحضر الوفد فيلما تعريفيا عن "الريجي" وإنجازاتها، واستمع إلى أغنية "ريحة الجنوب"، وهي عمل فني أهداه الفنان حسان ثابت الى المزارعين في الجنوب وأهل الريجي.

ثم كانت جولة شملت مكتب تكنولوجيا المعلومات حيث استمع إلى شرح من المدير المالي وائل درغام، وقسم الأرشفة حيث اطّلع على سير عمله من رئيسة مصلحة المديرية العامة مديرة الجودة مريم حريري التي تحدثت أيضا عن حصول "الريجي" مجددا العام الفائت، على شهادتي "ايزو" العالميتين المتعلقتين بالجودة من جهة والصحة والسلامة المهنية من جهة ثانية.

كذلك زار الوفد الفبركة حيث قدّم رئيس مصلحة التصنيع بول غنيمة شرحا عن سير عملية الإنتاج.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

محمد شقير

الهيئات الاقتصادية

الريجي

ناصيف سقلاوي

LBCI التالي
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
شقير يستقبل وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه: الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-15

الرئيس عون نوّه بجهود إدارة "الريجي" وسقلاوي توقع عائداتها بـ500 مليون دولار في 2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-29

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للـLBCI: اهتمام الوفد الإماراتي بلبنان كان واضحًا جدًا

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-13

سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام

LBCI
اقتصاد
10:38

شقير يستقبل وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه: الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج

LBCI
اقتصاد
10:38

شقير يستقبل وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه: الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية

LBCI
اقتصاد
10:23

جابر إلى إسطنبول ممثلا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور… و"صوت المالية" تنقل الكلمة مباشرة

LBCI
اقتصاد
10:04

115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
15:14

وزير خارجية فرنسا: الانتخابات ونتائجها "بشرى سارة للديموقراطية الأميركية"

LBCI
أخبار دولية
15:09

حزب القائمة العربية الموحّدة يوصي بتكليف آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

LBCI
أخبار دولية
15:02

أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية

LBCI
آخر الأخبار
15:01

رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تهوى إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ 31 آب

LBCI
أخبار دولية
14:54

نتنياهو يقول إن هناك "شبهات خطيرة" بتدخّل أجنبي في الانتخابات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-25

مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-13

الوكالة الوطنية للإعلام: مدينة بنت حبيل تعرضت لغارات إسرائيلية تزامناً مع قصف مدفعي لمعظم أحيائها

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

روبيو: نرغب في أن يُطيح الشعب الإيراني بالحكومة لكن هذا ليس هدف الحرب

LBCI
أمن وقضاء
12:34

رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:26

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
موضة وجمال
10:59

بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:15

العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

LBCI
حال الطقس
02:00

تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
12:03

البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"

LBCI
أخبار لبنان
02:55

سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة

LBCI
اقتصاد
10:04

115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More