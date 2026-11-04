شقير زار ووفد الهيئات الاقتصادية "الريجي": ترفد الدولة بـ500 مليون دولار

شدد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير خلال زيارة لوفد من الهيئات للمقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في الحدت، على أن "أي مؤسسة ترفد الدولة بالمداخيل يجب ألا تباع بل يجب أن تشمل الخصخصة المؤسسات التي تسبب خسارة للدولة"، فيما أكد رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي على دور المؤسسة في تحريك الدورة الاقتصادية المحلية، موضحا أنها "تتعاون مع أكثر من 800 مورّد لبناني وتنفق 60 مليون دولار سنويا، على التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية".



وضمّ الوفد أمين مال الهيئات الاقتصادية نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق وأمين سر الهيئات الفونس ديب.



وخلال اجتماع مع رئيس "الريجي" في مكتبه، بحضور أعضاء لجنة الإدارة جورج حبيقة وعصام سلمان ومازن عبود وعماد بساط وممثلتَي سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف، أهدى سقلاوي شقير درعا تذكارية، ولوحة عن زراعة التبغ من مسابقة "منشر صوَر"، وقدم إلى الوفد نسخا من كتاب "تسعون" التوثيقي عن تاريخ "الريجي".



سقلاوي



وأشاد سقلاوي بدور الهيئات الاقتصادية "الأساسي في دعم الصناعة اللبنانية والدفاع عن مصالحها، في وقت يحتاج فيه لبنان، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز قدراته الإنتاجية واستعادة الثقة باقتصاده".



وذكر بأن "الريجي بادرت إلى اعتماد مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من تلقاء نفسها من دون أن يطلب منها أحد ذلك"، مشيرا إلى أن "النشاطات المتممة لعملها كالنظافة والحراسة والنقل والطباعة وإدارة الاستشفاء وإدارة المكننة، يتولاها كلها القطاع الخاص لتأمين خدمة أفضل وأوفر".



وقال: "لدينا 800 مورّد لبناني، ونشغّل كل مطابع لبنان، وتم استحداث مجالات إنتاج جديدة تحتاج إليها الريجي ولم تكن موجودة، كورق الألمنيوم والشريط اللاصق والفلتر".



وأضاف: "نعطي الأفضلية لكل ما هو موجود في لبنان ضمن المواصفات المطلوبة وننفق تقريبا 60 مليون دولار سنويا للصناعة الوطنية".



وتحدث سقلاوي عن تعزيز شراكات "الريجي" مع الشركات الأجنبية، فأوضح أنها تتولى "عشرات الأصناف من مختلف السجائر الأجنبية لصالح كبرى الشركات العالمية".



وأشار إلى أن "الريجي دشنت أخيرا خط إنتاج لشركة فيليب موريس إنترناشيونال رغم الصعوبات الناتجة عن الحرب"، مؤكدا أهمية أن "تستثمر شركة كفيليب موريس بملايين الدولارات في الحدت رغم هذه الأجواء"، لافتا الى أنه "في النشرة السنوية التي تصدرها فيليب موريس، حصلت الريجي على أول تصنيف ذهبي (Gold SLA) في الأداء، من بين أفضل 20 شركة في العالم".



وأوضح أن الريجي "تستغني كليا عن كهرباء الدولة، إذ لديها محطة للطاقة الهجينة في الحدت، إضافة إلى المولدات".



وإذ توقع مجددا أن "تبلغ واردات الريجي هذه السنة نحو 500 مليون"، أكد أن "الإنتاج خلال الحرب لم يكن سهلا إطلاقا"، مشددا على أن "رفع المداخيل ممكن من خلال مكافحة التهريب التي تُواصِل الريجي جهودها فيها".



وقال: "نحن أول إدارة أدخلت شركات التدقيق المحاسبي منذ عام 1996، والريجي حققت إنجازا رياديا في الإدارة المالية، باستكمالها إعادة التقييم الاستثنائية للأصول، في خطوة تُعدّ الريجي من أوائل المؤسسات العامة اللبنانية التي تنفذها، بما يعزز الشفافية وموثوقية البيانات المالية". وأضاف: "الريجي أنجزت شراء محاصيل التبغ في الجنوب رغم الظروف الصعبة، وفي في صدد استكمالها في مناطق أخرى".



وأشار إلى "تميزها في مجال الأرشفة، إذا يتيح النظام الذي تعتمده الحصول على معلومة في وقت قصير جدا"، مؤكدا اهتمامها بموضوع التدريب "إذ اقامت لهذا الغرض مركزا كامل التجهيز للدورات الكبيرة والصغيرة بالتعاون مع معهد باسل فليحان".



أما في مجال السياسة الاجتماعية، فأكد أن "إدارة الريجي تتكامل مع النقابة".



شقير



أما شقير فأشاد بتحويل الريجي 500 مليون دولار للدولة، قائلا: "إنها مؤسسة نفتخر بها، وتكبّر القلب". وأضاف: "الشركات تخبرنا عن دقة وشفافية مناقصاتكم، وكيف تفتحون دفاتركم أمام الجميع، وهذا مصدر فخر، ولو كانت كل مؤسسات الدولة على هذا النحو، لما كنا نطالب لا بالخصخصة ولا بالشركة بين القطاعين".



وتابع: "نحن نطالب دائما بالخصخصة، ولكن أي مؤسسة تعطي الدولة يجب ألا تباع، بل يجب أن تباع المؤسسات التي تسبب خسارة للدولة. ولكن مؤسسة تعطي الدولة ما بين 400 و500 مليون سنويا، من غير المنطقي بيعها. أما المؤسسات التي يفترض أن تعطي 500 مليون ولا تعطي سوى 50، فهذه ينبغي بيعها".



جولة



وحضر الوفد فيلما تعريفيا عن "الريجي" وإنجازاتها، واستمع إلى أغنية "ريحة الجنوب"، وهي عمل فني أهداه الفنان حسان ثابت الى المزارعين في الجنوب وأهل الريجي.



ثم كانت جولة شملت مكتب تكنولوجيا المعلومات حيث استمع إلى شرح من المدير المالي وائل درغام، وقسم الأرشفة حيث اطّلع على سير عمله من رئيسة مصلحة المديرية العامة مديرة الجودة مريم حريري التي تحدثت أيضا عن حصول "الريجي" مجددا العام الفائت، على شهادتي "ايزو" العالميتين المتعلقتين بالجودة من جهة والصحة والسلامة المهنية من جهة ثانية.



كذلك زار الوفد الفبركة حيث قدّم رئيس مصلحة التصنيع بول غنيمة شرحا عن سير عملية الإنتاج.