شقير يستقبل وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه: الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه، برئاسة عاصم العياش، حيث جرى البحث في آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد، والواقع الاقتصادي في منطقة الغرب، والتحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



شقير



في مستهل اللقاء، رحّب شقير بوفد جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، "بيت الاقتصاد اللبناني"، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية بمختلف قطاعاتها، وأنها عملت وتعمل خلال المرحلة الماضية على تعزيز صمود هذه المؤسسات ومساعدتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة بأقل خسائر ممكنة، حفاظاً على استمراريتها وعلى فرص العمل التي توفرها.



وأشار شقير إلى أن وفد الهيئات الاقتصادية الذي زار اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عرض أمامه متطلبات تعزيز صمود المؤسسات الخاصة، والتي تضمنتها ورقة عمل مؤلفة من 12 بنداً.



ووضع شقير الوفد في أجواء هذه المطالب، موضحاً أنها تهدف إلى تجنيب المؤسسات الخاصة أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغوط عنها وتسهيل أعمالها، بما يساعدها على الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي.



العيّاش



من جهته، شكر العيّاش شقير على استقباله، منوّهاً بالجهود التي يبذلها على رأس الهيئات الاقتصادية للحفاظ على القطاع الخاص اللبناني وتعزيز قدرة المؤسسات والشركات الخاصة على الصمود والاستمرار.



وعرض العيّاش أمام شقير أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات التجارية والصناعية في منطقة الغرب – عاليه، لا سيما الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية، في مقابل تراجع المبيعات وانحسار الحركة التجارية في الأسواق، ما يزيد من الأعباء التي تتحملها هذه المؤسسات.



وفي ختام اللقاء، وجّه العيّاش دعوة إلى الوزير شقير لرعاية الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، وقد رحّب شقير بالدعوة ووافق على رعاية الحفل.