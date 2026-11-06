مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال سطّرت محاضر ضبط في حق مخالفين

ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال مخالفات خلال جولاتها في الشمال وعكار وسطرت محاضر ضبط في حق مخالفين، كما وجهت انذارات إلى 8 أصحاب مولّدات في الكورة وعكار والمنية والضنية وطرابلس لعدم التزام التسعيرة الرسمية، ولصاحب محطة محروقات في طرابلس لإضافة دولار إلى سعر كلّ صفيحة، ولفرن في المنية لعدم التزام الشروط الصحية رغم الإنذارات المتكرّرة والتعهّدات السابقة، فيما سحب مراقبو المصلحة عيّنة من زيت الزيتون في أبي سمراء للتحقّق من جودته ومطابقته للمواصفات.