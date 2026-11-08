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اقتصاد
بيار الأشقر للـLBCI: هذه السنة كانت من "أعطل" السنوات منذ عام 1980
2026-11-08 | 04:19
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بيار الأشقر للـLBCI: هذه السنة كانت من "أعطل" السنوات منذ عام 1980
أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر أن هذه السنة كانت من "أعطل" السنوات منذ عام 1980 والسبب توقيت الضربات على لبنان.
وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، على أن الحروب والسلاح هما عدوّا السياحة، في حين أن بعض القطاعات الاقتصادية، كالسوبرماركت، يمكن أن تواصل عملها خلال الحروب.
ولفت الأشقر إلى أن كل المهرجانات في لبنان أُلغيت هذا العام.
وقال الأشقر: "نؤيد الحكومة بكل القرارات السياسية التي اتخذتها ولكن ليس لديها رؤية سياحية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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اقتصاد
بيار الأشقر
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