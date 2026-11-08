بيار الأشقر للـLBCI: هذه السنة كانت من "أعطل" السنوات منذ عام 1980

أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر أن هذه السنة كانت من "أعطل" السنوات منذ عام 1980 والسبب توقيت الضربات على لبنان.



وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، على أن الحروب والسلاح هما عدوّا السياحة، في حين أن بعض القطاعات الاقتصادية، كالسوبرماركت، يمكن أن تواصل عملها خلال الحروب.



ولفت الأشقر إلى أن كل المهرجانات في لبنان أُلغيت هذا العام.

وقال الأشقر: "نؤيد الحكومة بكل القرارات السياسية التي اتخذتها ولكن ليس لديها رؤية سياحية".