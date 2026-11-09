أكرم عازوري للـLBCI: المصارف لن تدفع الضريبة... وانهيار سعر اليوروبوندز سببه خطأ حكومة الرئيس حسان دياب

أعلن محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن المصارف لن تدفع الضريبة المتعلقة باليوروبوندز وهي ضريبة غير متوجبة ومعاكسة تماما لسياسة الحكومة، وهي خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة الذي لا يقبل بأن تُكلّف المصارف بخسائر، خصوصا أن هذه الخسائر سببها الدولة نفسها.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا نعتقد أن وزير المال كان على علم بما أرسلته دائرة ضريبة الدخل الى المصارف كافة".



وذكّر عازوري بأن حكومة الرئيس حسان دياب قرّرت عام 2020، من جانب واحد، الامتناع عن دفع فوائد سندات اليوروبوندز المستحقة، من دون التنسيق مع حملة هذه السندات، ما أدى، بحسب قوله، إلى انهيار أسعارها بنحو 80 في المئة.



وقال: "انهيار سعر اليوروبوندز سببه خطأ حكومة الرئيس حسان دياب".

كما أشار عازوري الى أن "الدولة أنفقت خلافا للقانون ودائع الناس عن طريق فلسفات حسابية وسلفات".



وقال: "نعتبر أن وزير المال لا يمكن أن يوافق على توجه الإدارة الضرائبية وإذا أصرّت الإدارة فجمعية المصارف ستذهب إلى مجلس شورى الدولة".