الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية… والجلسة الافتتاحية الثلاثاء في وزارة المالية

2026-11-09 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية… والجلسة الافتتاحية الثلاثاء في وزارة المالية
0min
بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية… والجلسة الافتتاحية الثلاثاء في وزارة المالية

وصل إلى لبنان وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، لإجراء جولة من المباحثات مع الوفد اللبناني المفاوض الذي يرأسه وزير المالية ياسين جابر ويضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكمية مصرف لبنان وممثلون عن رئاستي الجمهورية والحكومة الى جانب الخبراءالمختصين.
وتتركّز جولة المفاوضات على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية.
وتُعقد الجلسة الافتتاحية في وزارة المالية، عند التاسعة من صباح الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني، على أن تتواصل جلسات المناقشات في فندق فينيسيا ضمن برنامج عمل يمتدّ لأربعة أيام.

وتُختتم المباحثات بجلسة تُعقد يوم الجمعة ١٣ تشرين الثاني، عند الثانية بعد الظهر.

إن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، اذ يشكر الزملاء في وسائل الاعلام على تعاونهم الدائم يؤكد على أهمية الحدث باعتباره خطوة اساسية للوصول الى حل بشأن ازمة المصارف واعادة الودائع للمودعين،  كما والدفع نحو الوصول الى التشريعات الملائمة لانجاز الاتفاق مع الصندوق والذي طالت مفاوضاته لسنوات.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

صندوق

النقد

الدولي

لبنان

الإصلاح

المصرفي

وقانون

الفجوة

المالية…

والجلسة

الافتتاحية

الثلاثاء

وزارة

المالية

أكرم عازوري للـLBCI: المصارف لن تدفع الضريبة... وانهيار سعر اليوروبوندز سببه خطأ حكومة الرئيس حسان دياب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-09-18

صندوق النقد الدولي: بعثة الصندوق ترحب بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان منذ الزيارة السابقة للبعثة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

جابر يبحث مع صندوق النقد التحضيرات لزيارة الأسبوع المقبل ومسار الإصلاح المالي والضريبي

LBCI
اقتصاد
2026-09-19

بعثة صندوق النقد الدولي: السلطات اللبنانية تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-18

عون يبحث مع وفد صندوق النقد الدولي دعم التعافي والإعمار ومواصلة الإصلاحات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:32

أكرم عازوري للـLBCI: المصارف لن تدفع الضريبة... وانهيار سعر اليوروبوندز سببه خطأ حكومة الرئيس حسان دياب

LBCI
اقتصاد
02:52

استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني

LBCI
اقتصاد
2026-11-08

البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات

LBCI
اقتصاد
2026-11-08

جابر من القاهرة: الذكاء الاصطناعي يطرح مسؤوليات جديدة أمام وزارات المالية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
خبر عاجل
12:19

معلومات الـLBCI: السفير الاميركيّ لدى الامم المتحدة مايك وولتز يزور لبنان الاسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
12:12

مجلس السلام في غزة: ندعو قيادة حركة حماس إلى الالتزام بتعهداتها من دون مزيد من التأخير

LBCI
أخبار دولية
11:56

فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجمات الإلكترونية على الثلاجات

LBCI
أخبار دولية
11:41

السعودية تعلن تعرض خط أنابيب شرق-غرب لاستهداف لم يؤثر على عملياته التشغيلية

LBCI
آخر الأخبار
11:31

المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين: ١٠٣ غارات استهدفت مأرب وصعدة والحديدة وتعز ولحج والجوف خلال الساعات الـ24

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-06-14

الزبدة أم الزيت؟ طهاة محترفون يحسمون الجدل حول أفضل طريقة لطهي البيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-07

بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

الخازن يناشد وزير الأشغال ايجاد حل لمفرق وطى الجوز

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-01

قبل أن تخلد إلى النوم… طعام يساعدك وعادة عليك تجنّبها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:39

حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:34

بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:31

صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:27

إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:09

معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
أخبار لبنان
02:32

الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:11

الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
حال الطقس
00:38

طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
09:38

شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 9-11-2026

LBCI
اقتصاد
02:52

استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني

LBCI
رياضة
01:49

رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More