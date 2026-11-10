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جدول جديد لأسعار المحروقات...

2026-11-10 | 02:10
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
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جدول جديد لأسعار المحروقات...

انخفض صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 47000 ليرة لبنانية والمازوت 20000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر الغاز 30000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 2445.000 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 2463.000 ليرة لبنانية

المازوت: 2559.000 ليرة لبنانية

الغاز: 1640.000 ليرة لبنانية.
 
 
 
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