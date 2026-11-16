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اقتصاد
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير العمل ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
2026-11-16 | 11:13
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الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير العمل ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع وزير العمل محمد حيدر، بحضور أعضاء الهيئات.
وخُصّص الاجتماع للتداول في الأوضاع الاجتماعية في البلاد، حيث تركز البحث بصورة أساسية على عدد من الملفات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما البحث في إيجاد مخارج وحلول عادلة ومنصفة لملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان، بما يضمن حفظ حقوق العمال أولاً، وفي الوقت نفسه يراعي الظروف الاستثنائية والأوضاع البالغة الصعوبة التي تمر بها المؤسسات الخاصة
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الهيئات الاقتصادية
الضمان
محمد شقير
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