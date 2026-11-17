أكثر من ٢١ ألف كشف و٩٨٣ محضرًا أمام القضاء... وزارة الاقتصاد تواصل الرقابة على الأسواق

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات، الرقابة على الأسواق ومتابعة المخالفات أمام القضاء.



أفادت وزارة الاقتصاد في بيان، بأن مجموع الكشوفات الميدانية من ٢ كانون الثاني حتى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، بلغ ٢١٬١١٤ كشفًا، نُظّم على أثرها ١٬١١٩ محضر ضبط.



وأشارت الى أن المحاضر شملت ٦٧٥ مخالفة في قطاع المولّدات الكهربائية، و٣٦١ مخالفة تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب ٨٣ مخالفة في الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.



وكشفت أنه في إطار متابعة الإجراءات القانونية، أُحيل خلال الفترة نفسها ٩٨٣ محضرًا إلى القضاء المختصّ، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة. كما تلقّت الوزارة ٢٬٢٧٦ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.



وعلى صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، أصدرت الوزارة ٣٣ قرارًا بتعليق التداول، و١٠ قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقّق من المطابقة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن المخالفات، بما يساهم في توجيه الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.