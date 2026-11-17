الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
اقتصاد
أكثر من ٢١ ألف كشف و٩٨٣ محضرًا أمام القضاء... وزارة الاقتصاد تواصل الرقابة على الأسواق
2026-11-17 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
0
min
أكثر من ٢١ ألف كشف و٩٨٣ محضرًا أمام القضاء... وزارة الاقتصاد تواصل الرقابة على الأسواق
تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات، الرقابة على الأسواق ومتابعة المخالفات أمام القضاء.
أفادت وزارة الاقتصاد في بيان، بأن مجموع الكشوفات الميدانية من ٢ كانون الثاني حتى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، بلغ ٢١٬١١٤ كشفًا، نُظّم على أثرها ١٬١١٩ محضر ضبط.
وأشارت الى أن المحاضر شملت ٦٧٥ مخالفة في قطاع المولّدات الكهربائية، و٣٦١ مخالفة تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب ٨٣ مخالفة في الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
وكشفت أنه في إطار متابعة الإجراءات القانونية، أُحيل خلال الفترة نفسها ٩٨٣ محضرًا إلى القضاء المختصّ، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة. كما تلقّت الوزارة ٢٬٢٧٦ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.
وعلى صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، أصدرت الوزارة ٣٣ قرارًا بتعليق التداول، و١٠ قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقّق من المطابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن المخالفات، بما يساهم في توجيه الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الاقتصاد
الرقابة
الأسواق
محضر
القضاء
انخفاض في أسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-11-03
وزارة الاقتصاد تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق: أكثر من ٢٠ ألف كشف و٨٩٤ محضرًا أمام القضاء
اقتصاد
2026-11-03
وزارة الاقتصاد تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق: أكثر من ٢٠ ألف كشف و٨٩٤ محضرًا أمام القضاء
0
أخبار لبنان
2026-11-13
وزارة الاقتصاد تؤكد استمرارية الرقابة على الأسواق : ١٬١١٤ محضر ضبط وأكثر من ٢٠ ألف كشف
أخبار لبنان
2026-11-13
وزارة الاقتصاد تؤكد استمرارية الرقابة على الأسواق : ١٬١١٤ محضر ضبط وأكثر من ٢٠ ألف كشف
0
اقتصاد
2026-10-21
وزارة الاقتصاد تواصل ملاحقة المخالفات: أكثر من ١٩ ألف كشف ميداني و١٬٠٢٢ محضر ضبط
اقتصاد
2026-10-21
وزارة الاقتصاد تواصل ملاحقة المخالفات: أكثر من ١٩ ألف كشف ميداني و١٬٠٢٢ محضر ضبط
0
أخبار لبنان
2026-10-22
وزير الاقتصاد من بعبدا: 19,400 كشف ميداني وأكثر من ألف محضر قضائي لمكافحة الغلاء والاحتكار
أخبار لبنان
2026-10-22
وزير الاقتصاد من بعبدا: 19,400 كشف ميداني وأكثر من ألف محضر قضائي لمكافحة الغلاء والاحتكار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
0
اقتصاد
11:13
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير العمل ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
اقتصاد
11:13
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير العمل ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
0
اقتصاد
2026-11-16
كركي: سلفات مالية استثنائية بقيمة 20 مليار ل.ل. لدفع معاملات المضمونين
اقتصاد
2026-11-16
كركي: سلفات مالية استثنائية بقيمة 20 مليار ل.ل. لدفع معاملات المضمونين
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
06:54
سلام: ما نحتفل به اليوم يبعث برسالة أمل كبيرة أنّ في لبنان مؤسسات وفي مقدمتها الميدل ايست تستطيع أن تخطّط وتنجز وأن تواجه الصعوبات بالرؤية والكفاءة والعمل
آخر الأخبار
06:54
سلام: ما نريده للبنان هو ألا نكتفي بالصمود في وجه الأزمات بل أن ننتقل معاً إلى التعافي والتجدّد والتوسّع وأن نستعيد موقع بلدنا ودوره ومكانته في المنطقة والعالم
آخر الأخبار
06:53
رئيس الحكومة نواف سلام: لوصول طائرة تحمل الأرزة على ذيلها معنى يتجاوز تحديث الأسطول إنه تعبير عن الثقة بهذا البلد وعن إرادة الاستثمار في مستقبله وعن إصرار اللبنانيين على أن تبقى لهم مكانتهم في العالم
آخر الأخبار
06:52
الحوت: الرئيس بري كان دائما حريصا على تشغيل طائرات الطيران الشرق الاوسط وهذه الطائرة لها جدوى اقتصادية ونعلن اعادة فتح محطة كينشاسا
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-28
البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول
صحة وتغذية
2026-10-28
البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول
0
أخبار لبنان
2026-09-21
الرئيس بري أبرق الى نائب رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم
أخبار لبنان
2026-09-21
الرئيس بري أبرق الى نائب رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم
0
أخبار دولية
2026-02-22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
أخبار دولية
2026-02-22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
0
أخبار لبنان
2026-05-19
مصدر رسميّ لبنانيّ للجزيرة: أهدافنا مع حزب الله مشتركة والراعي الأميركيّ للمفاوضات مسؤول عن فرض وقف النار
أخبار لبنان
2026-05-19
مصدر رسميّ لبنانيّ للجزيرة: أهدافنا مع حزب الله مشتركة والراعي الأميركيّ للمفاوضات مسؤول عن فرض وقف النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
0
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
0
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
3
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
4
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
5
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
6
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
7
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
8
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More