انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب "رويترز".وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3820.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش مسجلا ⁠أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2025. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 3822.70 دولارا.