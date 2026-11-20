لقاءات لحاكم مصرف لبنان في واشنطن

عقد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سلسلة لقاءات في واشنطن مع مسؤولين أميركيين في وزارة المالية كما التقى المدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي الممثّل للدول العربية وجزر المالديف علي الحوسني.



وتناول اللقاء سبل إحراز تقدم في المباحثات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتوافق على الأحكام الرئيسية لقوانين الإصلاح المصرفي قيد البحث، والتي يشارك مصرف لبنان في مناقشتها.



وقد اتسم اللقاء بأجواء ودّية وبنّاءة، وأكّد الحوسني دعمه الكامل للبنان وللجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.